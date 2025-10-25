ETV Bharat / state

ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ 17 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ : ରାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଯାଇନି

2009ରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳ । 17 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଡର ଓ ଭୟ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ କରି ରହିଛନ୍ତି ।

Acid attack survivor Pramodini Roul
Acid attack survivor Pramodini Roul (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Pramodini Acid Attack Survivor କଟକ: "ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜାରି ରହିଛି ସଂଘର୍ଷ ... ଆଉ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦୋଷୀ ସନ୍ତୋଷ ଜେଲରୁ ବାହାରିବ... ମୋ ପୁଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି ତ ! ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲି..କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନ ତାକୁ ସଜା ମିଳିଥିଲା, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ରାଗ ଥିବା ମତେ ଲାଗିଥିଲା ... ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ... କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଡର ।" ଏ ହେଉଛି ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ କୋହଭରା କଥା ।

ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଏସିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମିଳିଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି । ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ ଆଟାକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଏସିଡ ପକାଇଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ?

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳ ଉପରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ବିତିଯାଇଛି 17 ବର୍ଷ । ହେଲେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ଭୟ । 2009 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ସେ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢୁଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସାଇକେଲରେ ବଜାର ଯାଉଥିଲେ । ଆଉ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଭଦ୍ରକର ସନ୍ତୋଷ ବେଦାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ 28 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ବାଇକରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏସିଡ ପକାଇ ଥିଲା । ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସେ ଘଟାଇଥିଲା ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ।

17 Years After Acid Attack Pramodini Roul Still Awaits Justice Fear Remains Not Anger (ETV Bharat Odisha)

'ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି କ୍ଷତି କରିବନି ତ ସନ୍ତୋଷ !':

ସେବେଠାରୁ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଜୀବନ କହିଲେ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ । ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୋଷକୁ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲରେ ସଜା କାଟିବା ପରେ ବି ସେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁତାପ କରି ନାହିଁ । ସେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ସଜା କାଟି ସରିଲାଣି । ଆଉ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବନି ତ.. ମନରେ ଭୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ । ଲୋଭ ବି କେମିତି ରହିବ ଯେ, ମୋ ଶରୀରରେ କେବଳ ଜୀବନ ଅଛି । ନାଁ ଦେଖି ପାରୁଛି ନାଁ ଭଲରେ ଶୁଣି ପାରୁଛି ।ଦୁଇ ଆଖି ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି, ଦୁଇ କାନ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି । ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ଥାଇ ନଥିବା ପରି । ଏବେ ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି । ମୋ ପୁଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି ତ ! ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଡର ରହିବ ।"

'ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ':

ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନି । ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ମୁଁ ଏକା ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଦେଖି ପାରୁନି । ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛି, ସେତିକି ଭୟ ବି ରହୁଛି । ସେଦିନ ଘଟଣା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଛି । ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛି । ଜୀବନ କହିଲେ ଘରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର । ମୁଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।"

ପ୍ରମୋଦିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏନଜିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"
କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବାବଦକୁ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥିଲା । ଯେତିକି ମିଳିଥିଲା ତାହା ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି । ଏବେ NGOରେ କାମ କରୁଛି । ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ନିଜର ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି । ଆଖିରେ ଡ୍ରପ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାସକୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ।

2009ରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳ
2009ରେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳ (ETV Bharat Odisha)


ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ...

ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଜମି ବିବାଦରୁ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ, ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧି ଏସିଡ୍‌ ଢାଳିଲା ଭାଇ

ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ, 5 ଗୁରୁତର

ମରିଗଲା ମଣିଷ ପଣିଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 4 ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ମାଡ

ଏସିଡ ଆଟାକ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ ?
କଣ ଏସିଡ ଆଟାକ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଭାବେ କ୍ଷତ ପାଇଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କମ କରି ପାରିବ ! ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳ କୁହନ୍ତି," ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ, ସହାୟତା ରାଶି କଣ ଶରୀରର କ୍ଷତକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ ! ତାହା ପୁଣି ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା କି ବହୁତ କମ୍ ... ଜଣେ ପୀଡିତାର ଏଥିରେ ଦୋଷ କଣ ! ସେ କଣ ଅପରାଧ କରିଛି କି ? ବରଂ ଜଣେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ ଅପରାଧ ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହିପରି ସହାୟତା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଜଣେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତେବେ ଅନେକ ପୀଡିତା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ।" ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିର ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ ।

ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠୁନାହିଁ । କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବୁ ଯେ, ଏସିଡ ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2 ପ୍ରତିଶତରୁ 4 ପ୍ରତିଶତ ବଢାଯାଉ । ମାସିକ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ଅତିକମରେ 10 ହଜାରରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡ ପୀଡିତା ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କରିପାରିବେ । ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଭଳି ଏସିଡ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ବି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ । ବହୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସରକାରୀ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜ ଛିଡା ହୋଇପାରନ୍ତେ । କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତେ ନାହିଁ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

PRAMODINI ROUL COURAGE
ODISHA ACID ATTACK CASE
ACID ATTACK SURVIVOR STORY ODISHA
ଏସିଡ ଆଟାକ ପୀଡିତା ପ୍ରମୋଦିନୀ
PRAMODINI ACID ATTACK SURVIVOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.