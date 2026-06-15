ETV Bharat / state

୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହକୁ ରୋକିଲେ ନାବାଳିକା: ୧୦୯୮କୁ ଫୋନ୍ କରି ନେଲା ସହାୟତା

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ସଚେତନତା ଓ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

17-year-old girl prevented from getting married to 40-year-old man: Called 1098 for help
୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହକୁ ରୋକିଲା ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା: ୧୦୯୮କୁ ଫୋନ୍ କରି ମାଗିଲା ସହାୟତା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 6:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MINOR GIRL PREVENT MARRIAGE, କନ୍ଧମାଳ: ନିଜ ବିବାହକୁ ନିଜେ ରୋକିଲେ ନାବାଳିକା ଝିଅ । ଅପରପକ୍ଷେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରିବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା 17 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ଏକ 40 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସହ କରାଇବାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ହେଲେ ୧୦୯୮କୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜର ଏହି ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧ ବିବାହକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ।

ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପରିବାର ବର୍ଗ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ବିବାହକୁ ସାହାସିକତାର ସହ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ସାରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ସଚେତନତା ଓ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିବାହ ପାଇଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଚାଇଲଡ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ 1098 କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଓ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ନାବାଳିକାଙ୍କ ସଚେତନତା ଓ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ସଚେତନତା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହାୟତା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା କରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା, ଯତ୍ନ କରିବା ସହ କିଭଳି ସେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶିଳ ହେବେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌଦାଗରଙ୍କ ସୌଦା ସାଜିଥିଲେ ନାବାଳିକା: ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସି କହିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

MINOR GIRL PREVENT MARRIAGE
MINOR GIRL MARRIAGE KANDHAMAL
ବିବାହକୁ ରୋକିଲେ ନାବାଳିକା
CHILD HELPLINE 1098
MINOR GIRL MARRIAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.