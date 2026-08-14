ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା: ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୭ ମନୋନୀତ, IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ DSP ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବାକୁ ୧୦ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 14, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 12:57 PM IST
Independence Day Police Medal Declared ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାସିକତା, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଲାଗି ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସେବା ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେବାର ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ସାହିସକତା ପାଇଁ ‘ପୋଲିସ ପଦକ', ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ' ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ‘ପୋଲିସ ପଦକ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ସାହାସିକତା ପାଇଁ ୫ ଜଣ ମନୋନୀତ
ସାହାସିକତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ୫ ଜଣ ହେଲେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନ୍ମଥ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ହାବିଲଦାର ନିରାକାର ଭୁଏ, କମାଣ୍ଡୋ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁଙ୍ଗ, ସୁମନ ପୁନ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁତା।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଡିଏସପି ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତି।
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ
ସେହିପରି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ୧୦ ଜଣ ହେଲେ ଡିଏସପି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ, ସୁରେଶ କୁମାର ବଳ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭବେଶ କୁମାର ନାୟକ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପରେଶ କୁମାର ମିନତୀ ନନ୍ଦନ ପତି, କନଷ୍ଟେବଳ ଶ୍ୟାମଳି ବିଶ୍ୱାସ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ହାବିଲଦାର ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିନାଥ ଗୌଡ, କନଷ୍ଟେବଳ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲି ଖାନ୍, ଦାବିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ।
ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଏବଂ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସେବା ବର୍ଗରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଏବଂ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସେବା ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନିଶମ ବର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହାବିଲଦାର ନୁଏଲ କେରକେଟା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଅମିତାଭ ରାଜ।
ସେହିପରି ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ବର୍ଗରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିବ। ସେ ହେଲେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଭିରାମ ସେଠୀ। ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସେବା ବର୍ଗରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ୱାର୍ଡର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା।
୪ ବର୍ଗରେ ଦେଶରେ ୧୦୫୭ ଜଣ ମନୋନୀତ
ତେବେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମ୍ଗାର୍ଡ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସେବାରେ ଦେଶରେ ୧୦୫୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦକ ପାଇବେ। କେବଳ ପୋଲିସ ସେବା ବର୍ଗରେ ଦେଶରୁ ୯୬୧ ଜଣ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାମଧ୍ୟରୁ ସାହାସିକତା ପାଇଁ ୨୭୨ ଜଣ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୮୩ ଜଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୬୦୬ଜଣ ପଦକ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ୩ ବର୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଏବଂ କାରାଗାର ସଂସ୍କାର ସେବା ବର୍ଗରେ ଦେଶରେ ୧୪୦ଜଣ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ: ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି, ପୋଲିସର ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ, ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର