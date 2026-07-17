ରାଜ୍ୟରେ ୧୭% ଅଧିକ ବର୍ଷା: ଢେଙ୍କାନାଳ ସାପୁଆ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ୫୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା
ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫୋକସରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 17, 2026 at 7:40 PM IST
FLOOD IN SAPUA BADAJORA RIVER, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୁଲାଇ ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ନା ଆହ୍ୱାନ? ଫୋକସରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ।
ଜୁଲାଇରେ ୧୭% ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି । ତେବେ ସମାନ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳର ସାପୁଆ ନଦୀରେ ୫୦ ବର୍ଷର ଜଳସ୍ତର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ନଦୀ ଫୁଲିବାରୁ ମଧୁସୂଦନପାଟଣା ଓ କାକୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା । କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, କେନାଲ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିବା ଘଟଣା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଯଦିଓ ଆଜି ସକାଳୁ ସାପୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳକା ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ମଥାନୀରେ ଜଳସ୍ତର ୬.୫ ମିଟର ରହି ଡେଞ୍ଜର ଲେଭଲ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜୁଆର କମିଲେ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୭.୮୩ ମିଟରରେ ରହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭଲ ନିକଟରେ ଅଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳସ୍ତର କିଛି ଅଧିକ ରଖାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଥର ମୌସୁମୀର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ବର୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିବର୍ଷା ଓ ନଦୀ ପରିଚାଳନା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୂରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଚାଷ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ । ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟାର କାରଣ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର, ହୀରାକୁଦ ପରିଚାଳନା ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଫୋକସ୍ ରହିବ ।
ଏବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ମୌସୁମୀର ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ପାଣିକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜପଥରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି: ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର