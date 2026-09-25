ETV Bharat / state

ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ OLIC ଅଧୀନରେ ୧୬୫୮ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭାବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

1,658 lift irrigation projects under OLIC to be revived.
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ OLIC ଅଧୀନରେ ୧୬୫୮ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dy CM OLIC, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତଥା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ତଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବହୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ OLIC ଅଧୀନରେ ଥିବା ୧୬୫୮ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ।

ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ (Odisha Lift Irrigation Corporation) ଅଧୀନରେ ଥିବା ୧୬୫୮ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତଥା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ତଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ମରାମତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରତ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ୍, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ଶୁଭା ଶର୍ମା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

1,658 lift irrigation projects under OLIC to be revived.
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ OLIC ଅଧୀନରେ ୧୬୫୮ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ସରଳ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CJP ସହ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ନବୀନ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA LIFT IRRIGATION CORPORATION
DY CM KANAK VARDHAN SINGH DEO
ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ
DY CM OLIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.