ଛତିଶଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁଣି 16 ଗେଟ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ହୀରାକୁଦକୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 26, 2026 at 1:55 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଗେଟ l ଆଜି ହୀରାକୁଦରେ 15 ଟି ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲିଛି l ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରେ 11 ଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 5ଟି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ରହିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜଳସ୍ତର 629.47 ଫୁଟ ରହିଛି l
ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,36,755 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 15 ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 2,06,641 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି l ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ବେଲଗାଁ ଠାରେ 1,70,900 କ୍ୟୁସେକ, ପଥରଲା ଠାରେ 2,65,898 କ୍ୟୁସେକ, ଖଇରମାଲ ଠାରେ 3,50,000 କ୍ୟୁସେକ, ବରମୁଲରେ 2,11,000 କ୍ୟୁସେକ, ମୁଣ୍ଡୁଲିରେ 2,96,137 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ହୀରାକୁଦକୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗେଟ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏହା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି ଏହା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 59 ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଧାରଣା, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବ ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଖୋଲିଲା ଆଉ ୮ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ ୨୨ ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର