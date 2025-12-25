ରାଜ୍ୟର ସୁନା ଖଣିରେ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ: ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୋପର ଗାଜିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗଡର ଅଡେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଏନେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Published : December 25, 2025 at 8:43 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଲା ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ । ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଏନେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲା ସୁନାଖଣିର ସନ୍ଧାନ:
ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିସାରିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଗୋପର ଗାଜିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗଡର ଅଡେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କନିଷି ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।
୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ:
ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଗୋପର ଗାଜିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗଡର ଅଡେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି । ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିବ ।" ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ନିଲାମି କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଖଣିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆପାତତଃ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ସୁନା ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତିନିୟମ ଆଧାରରେ ନିଲାମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
