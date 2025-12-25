ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟର ସୁନା ଖଣିରେ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ: ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ

ଗୋପର ଗାଜିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗଡର ଅଡେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଏନେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

'1586 kg of gold stored in the Odisha's gold mines', says state mines minister
'ରାଜ୍ୟର ସୁନା ଖଣିରେ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ' ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 8:43 PM IST

1 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଲା ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ । ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଏନେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲା ସୁନାଖଣିର ସନ୍ଧାନ:
ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିସାରିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଗୋପର ଗାଜିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗଡର ଅଡେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କନିଷି ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।

୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ:

ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଗୋପର ଗାଜିପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଗଡର ଅଡେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ରହିଛି । ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି । ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିବ ।" ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ନିଲାମି କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଖଣିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆପାତତଃ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ସୁନା ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତିନିୟମ ଆଧାରରେ ନିଲାମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

