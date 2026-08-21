ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୧୫୦ ଗର୍ଭବତୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪ ପ୍ରସବ : SRC ରିପୋର୍ଟ
୭୬ଟି ବ୍ଲକ୍, ୫୦୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ୧,୭୦୩ଟି ଗାଁ ଏବଂ ୧୨ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧୩,୪୪,୬୯୮ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 21, 2026 at 4:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି । ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ବି ଆସିଛି । ଚଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୫୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪ଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲିଫ୍, ଉଦ୍ଧାର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବା SEOC ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବନ୍ୟାରେ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ୭୬ଟି ବ୍ଲକ୍, ୫୦୫ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୧,୭୦୩ଟି ଗାଁ ଏବଂ ୧୨ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୩,୪୪,୬୯୮ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଛି ।
୪ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ୮୮୦ଟି ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ୮୮୦ଟି ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ, ଆଲୋକ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ୮୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪,୭୬୫ଟି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୯୩ ମେଡିକାଲ ଟିମ ନିୟୋଜିତ
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ୯୩ଟି ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫୯ଟି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧,୫୪୯ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ୧୫୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪ଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍, ଓଆର୍ଏସ ଓ ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ବା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୧୨୬ଟି ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୩୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ୮ଟି ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍, ୪୬ଟି ଫାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୪୦ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଟିମ୍ ରହିଛି । ଏହି ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦,୩୦୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫୫,୧୩୯ ଜଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ୪୯୨ଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ୧୨୪ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୨୧୦ଟି ଡଙ୍ଗା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
୧୭୪ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ହୋଇଛି
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ୩୯ଟି ରାପିଡ ରେସପନ୍ସ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୭୪ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫,୯୩୯ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ୧,୪୦୫.୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି । ତଥାପି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି । ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରେସପନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ଓ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଜରିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାସିଗଲା ବହିଖାତା, ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମର ମିଳିତ ଅପରେସନ, ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସେବାଶ୍ରମର ୨୫୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ