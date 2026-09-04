କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ । ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅ । ଏସବୁ ସଚେତନତା ପରେ ବି ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : September 4, 2026 at 10:58 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ନାବାଳିକାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ ଚାଲିଛି ଅଭିଯାନ । ହେଲେ ସଚେତନତାର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପରେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ସାଜୁଛି ମା' ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ଖବର । ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ନାବାଳିକା ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସନ୍ଧିଆନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁର ପୃଷ୍ଠ ପୋଷକତା ସାଙ୍ଗକୁ ମା'ର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ।
ପ୍ରାୟ ୫ ମାସ ତଳେ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ । ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଝିଅଟି ପରିବାର ସହ ଆସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା... ହେଲେ ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ । ସେହି ନାବାଳିକା ଜଣକ ସାଜିଛନ୍ତି ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ । ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ, ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏହି ଘଟଣାର କୌଣସି ଖବର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓ ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ ।
ଏନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବପା କହିଛନ୍ତି, "ଭଣଜାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥିଲୁ । କାରଣ ଆମର ପୁଅ ନଥିଲା । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆମ ଝିଅକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ । ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ । ଆମର ଜମି-ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ନିଜର ଭୂମି କିଛି ନାହିଁ । ଆମେ ଦିନମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଛୁ । ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ।"
ଏନେଇ କେସିଙ୍ଗା ସିଡିପିଓ ସୁଷମା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ କେସିଙ୍ଗା ଆଇସିଡିଏସର, ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ICDSର ସୁପରଭାଇଜର, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ।"
କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏସଡିିପିଓ ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି , "ଏନେଇ ମୋ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇନି । ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।"
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । ଯଦିଓ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ, ଗାଁ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତାର ନିହାତି ଅଭାବ ରହିଛି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅପହୃତା 7 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି