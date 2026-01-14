ମାଟି ତଳେ 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ! ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ASIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗ (ଏଏସଆଇ)ର ଭୂଖନନ ଏବଂ ଗବେଷଣା । ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏବଂ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ପୁରାତନ ନେଇ ଗବେଷକଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ।
Published : January 14, 2026 at 5:37 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Bhima Mandali Prehistoric Settlement ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡିଶା ମାଟି ଥିଲା କି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ(Prehistoric)ର ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବାସସ୍ଥଳୀ ? ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି କି 15000 ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ? ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ! ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ଆଦିମ ମାନବ ସତ୍ତା ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ।
ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଛାପ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରୁ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଚିତ୍ରକଳା, ସାମଗ୍ରୀ ଅଂଶବିଶେଷ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗ (ASI) ପକ୍ଷରୁ ଖୋଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ ASIର ଗବେଷଣା:
ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଓ ପଥରରେ ଶୈଳଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଥିବା ଲୋକେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥଳୀକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଲୋକେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ନେଇ ଏଠାରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇନଟାକ (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage -INTACH) ଟିମ ଗବେଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗ-ଏଏସଆଇ(Archaeological Survey of India-ASI) ର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ସର୍କଲର ଏକ ଦଳ ଏଠାରେ ଭୂଖନନ ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖନନ ପରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର(Stone Age) ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଓ ହାତ ତିଆରି ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିଛି । ଏହି ଗବେଷକ ଦଳରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଇଂଞ୍ଜିନିଅର, ସର୍ଭେୟରମାନେ ଖନନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ASIର ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ପବିତ୍ର ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ।
କିପରି କରାଯାଏ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ବ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଗବେଶଣା ପାଇଁ ଅନେକ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଖନନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ । ଏହାକୁ ହାତରେ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୋଦେଇ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ASIର ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ପବିତ୍ର ମୋହନ କହିଛନ୍ତି,"ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ଅଧା ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଡିଜିଟାଲ ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।" ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖୋଦେଇ କରିବା ଦ୍ବାରା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଦେଇ କରିବା ଦ୍ବାରା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା !
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି । ଆହୁରି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖନନ ଓ ଗବେଷଣା ଚାଲିବ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଖନନ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପଥରରେ ତିଆରି ବ୍ଲେଡ, ଛୁଞ୍ଚି, ଚମଡ଼ା ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି । ଯାହା 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରାଯିବା ପରେ ଏହା କେତେ ପୁରାତନ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ ।
ପଥରରେ ଚିତ୍ର:
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବବିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟର ମାନବ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଖୋଦେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଆଇରନ ଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ ଗଛ ଛେଲି ଓ ପତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସେମାନେ ଚିତ୍ରମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ।
'ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ପୁରୁଣା ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟତା' !
ଏଠାରେ ଖନନ ପରେ ମିଳିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ନେଇ ଗବେଷକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମୟର ଲୋକେ ଲୁହା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଭଳି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିଲେ । ସେତେବେଲଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । "ଇତିହାସରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଆଦିମ ମାନବଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଖନନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ସଭ୍ୟତା ବହୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି " ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବବିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି:
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ବିଭାଗ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶୈଳ ଆଶ୍ରୟ ବା ଗୁମ୍ଫା ସହ ବହୁ ଶୈଳଚିତ୍ର ଓ ଶୈଳଲିପି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଏଠାକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପରିବେ । ~ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଘୁଷୁରାମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ
ASIର ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅନୀଲ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଏଠାରେ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପଥର ତିଆରି ବ୍ଲେଡ, ତୀର, ଛୁରୀ, ପନିକି ଆଦିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି । ଏହା ଆଜିର ମଣିଷ ବ୍ୟବହାରର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର