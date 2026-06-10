ETV Bharat / state

୧୫ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୧୭ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ କସରତ୍

ଏହି ଅଫିସରମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବେ ଓ ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

15 senior IPS officers given charge of 17 districts
୧୫ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୧୭ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କିଛିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଭିଡ ହିଂସା ଓ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ କଡା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡୁଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଡିଜି, ୮ ଜଣ ଏଡିଜି ଏବଂ ୬ ଜଣ ଆଇଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅଫିସରମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ନିରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିବାର ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୩ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର, ରେଳବାଇ-ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ, ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏଡିଜି ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏଡିଜି ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଜପୁର, ଏଚଆରପିସି ଏଡିଜି ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୋଏଲଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ସିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ୍ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଡିଜି ଏସ.ସାଇନିଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।।

ସେହିପରି ଆଇଜି ଏସ.ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ, ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି, ଆଇଜି ଗଜଭିୟେ ସତୀଶ କୁମାର ଈଶ୍ୱରଦାସଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଇଜି ଅନୁପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପୁରୀ, ଆଇଜି ଅବିନାଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ୭୫୫ଟି ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି 35 ହସ୍ପିଟାଲ, 5 ଦିନର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଲା SHAS

TAGGED:

ODISHA POLICE
SENIOR IPS OFFICERS
ODISHA POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.