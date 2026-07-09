ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ନିଖୋଜ

ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲରରେ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

15 people, including three brothers, go missing after going to sea to fish
ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ନିଖୋଜ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 10:20 PM IST

|

Updated : July 9, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BALASORE FISHERMAN MISSING, ବାଲେଶ୍ବର: ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର- ଶଙ୍କରପୁରରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଟ୍ରଲରରେ ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ନିଖୋଜ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ତିନି ଭାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶଙ୍କରପୁର ନିକଟରେ ଏହି ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ଥିଲେ । ପରିବାରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥରେ ମାତ୍ର ଫୋନରେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ୱେୟାରଲେସ୍ ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାରକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

ଟ୍ରଲରରେ ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି
ଟ୍ରଲରରେ ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ୨ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମା କାଳୀ ନାମକ ଏକ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ଇଲିସି ଧରିବା ଜାଲ ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଦେଉଳୀ ବାଂଲା ଅଂଚଳର ଅଭିଜିତ ବେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇଲିସି ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘଟଣାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜାବୀଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରଲର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲରକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଭାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ୨ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୨ଟା ବେଳେ ମାଲିକ ଡାକିବାରୁ ସେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ମାଛ ମାରି ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଘରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ । ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କଲ୍ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଥା ହୋଇନାହିଁ । ମାଲିକ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ରବିବାର ସେମାନେ ୱାୟାରଲେସ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତିନି ଦିନ ମେଘ ହୋଇଛି । ସେହି ଦିନରୁ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ମାଲିକ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଗତକାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ମାଲିକ ନଥିବାରୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ଆମେ ରବିବାର ପରଠାରୁ ଆଉ କଥା ହୋଇ ପାରିନାହୁଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଖୋଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳ ଧରିବାରେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"

ତିନି ଭାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶଙ୍କରପୁର ନିକଟରେ ଏହି ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ଥିଲେ ।
ତିନି ଭାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶଙ୍କରପୁର ନିକଟରେ ଏହି ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବେଆଇନ ଭୃଣ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ: ଘରୋଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଲ୍ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାରିନି ବିଶ୍ବାସ... ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ପଢନ୍ତୁ ରିନା ଜେନାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

Last Updated : July 9, 2026 at 10:30 PM IST

TAGGED:

15 MISSING IN SEA
BALASORE FISHERMAN MISSING
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ
15 FISHERMAN MISSING
BALASORE FISHERMAN MISSING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.