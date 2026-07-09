ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ନିଖୋଜ
ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲରରେ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 9, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 10:30 PM IST
BALASORE FISHERMAN MISSING, ବାଲେଶ୍ବର: ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର- ଶଙ୍କରପୁରରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଟ୍ରଲରରେ ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ତିନି ଭାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶଙ୍କରପୁର ନିକଟରେ ଏହି ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ଥିଲେ । ପରିବାରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାଖରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥରେ ମାତ୍ର ଫୋନରେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ୱେୟାରଲେସ୍ ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାରକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।
ଗତ ୨ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମା କାଳୀ ନାମକ ଏକ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ଇଲିସି ଧରିବା ଜାଲ ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଦେଉଳୀ ବାଂଲା ଅଂଚଳର ଅଭିଜିତ ବେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ୧୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇଲିସି ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘଟଣାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜାବୀଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରଲର ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ନିଖୋଜ ଟ୍ରଲରକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଭାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ୨ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୨ଟା ବେଳେ ମାଲିକ ଡାକିବାରୁ ସେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ମାଛ ମାରି ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଘରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ । ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କଲ୍ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଥା ହୋଇନାହିଁ । ମାଲିକ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ରବିବାର ସେମାନେ ୱାୟାରଲେସ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତିନି ଦିନ ମେଘ ହୋଇଛି । ସେହି ଦିନରୁ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ମାଲିକ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଗତକାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ମାଲିକ ନଥିବାରୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ଆମେ ରବିବାର ପରଠାରୁ ଆଉ କଥା ହୋଇ ପାରିନାହୁଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଖୋଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳ ଧରିବାରେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବେଆଇନ ଭୃଣ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ: ଘରୋଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଲ୍ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାରିନି ବିଶ୍ବାସ... ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ପଢନ୍ତୁ ରିନା ଜେନାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର