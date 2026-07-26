ETV Bharat / state

OASରୁ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବେ 15 ଅଧିକାରୀ; ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ବରରେ UPSC ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ

15ଟି ଆଇଏଏସ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ 48 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

15 officers to be promoted from OAS to IAS UPSC selection committee meets to held in Bhubaneswar
OASରୁ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବେ 15 ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 7:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

OAS to IAS ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 248ଟି IAS କ୍ୟାଡର ପଦ ଅନୁମୋଦିତ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 205 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଫଳରେ 43ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଛି । ଅଧିକାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ବଢ଼ିବା ସହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୟୁପିଏସସି ଚୟନ କମିଟିର ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । 15ଟି ଆଇଏଏସ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ 48 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

କେଉଁ ଅଫିସର କେଉଁ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି:

ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି 1995 ବ୍ୟାଚର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ 4ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହ ସେ IPICOL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଡ଼. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ SJTAର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ।



ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ IDCO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସକ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନୁପମ ସାହାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ । ନିଜ ପଦ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (Odisha Bridge and Construction Corporation)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍. ଏସ୍. ଗୋପାଳନ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡି଼ଶାରେ ଜରୁରୀ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି । ଏହାସହ ସେ ଆବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସହ OSBC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ OFDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ KBK ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ବଲୱନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (Odisha State Highways Authority)ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏକାଧିକ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ କାମ ଚାପ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏହାସହ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସମାନ ସମୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର । ତେଣୁ IAS କ୍ୟାଡରରେ ଅଧିକା ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ । ସିଧାସଳଖ ଆଇଏଏସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି । ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ OASଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରିବ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ।"



ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ବା OASରୁ ଆଇଏଏସ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ 28 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୟନ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପିଏସସି (UPSC) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଥିବାବେଳେ ଚଳିତଥର ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ୟୁପିଏସସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ୟୁପିଏସସି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପାହ୍ୟାର 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ।



ରାଜ୍ୟରେ 2025 ମସିହା ପାଇଁ 15ଟି ଆଇଏଏସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ୟୁପିଏସସି ନିୟମାନୁସାରେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ଅନୁପାତରେ ମୋଟ 45 ଜଣ OASଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଓଏଏସଙ୍କ ନାଁ ସିଲ୍‌ ଲଫାପାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ମୋଟ 48 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ସେବା ରେକର୍ଡ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହେବ । ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ଆଧାର କରି 15 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ OASଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ କ୍ୟାଡରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ 248ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 173ଟିରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ 75ଟିରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡ଼ରର ଆଇଏଏସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 205 ଜଣ ଆଇଏଏସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ OSD ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସର ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ

IAS, IPSଙ୍କ APAR ସମୟସୀମା ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ e-PAR ଡେଡଲାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA ADMINISTRATIVE SERVICE
IAS OFFICER SHORTAGE
UPSC OAS IAS
ଓଡ଼ିଶା ଆଇଏଏସ
OAS TO IAS PROMOTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.