‘8 ଦିନରେ ମାଓ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା’: ରାଜ୍ୟରେ 15 ମାଓବାଦୀ, କେବଳ କନ୍ଧମାଳରେ ମାଓ ଗତିବିଧି
ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 96 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ମିଲିସିଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : March 23, 2026 at 1:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବ । କନ୍ଧମାଳ-କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
8 ଦିନରେ ମାଓମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା:
ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଏସଆରଇ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । 8 ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡା ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲିଗାସି ଓ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କନ୍ଧମାଳ-କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।’
ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 96 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ 2024- 2025 ଏବଂ 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 96 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ମିଲିସିଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 'ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ' ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବାସଗୃହ, ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 36 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ, ବିବାହ ସହାୟତା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।’
ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ:
ସେହିପରି ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନକ୍ସଲି ହିଂସା ନେଇଛି 20 ଜୀବନ । ସେଥିରେ 15 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ 5 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । 2021 ମସିହାରୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଯାଇଛି ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 50 ମାଓବାଦୀ ଟଳି ପଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 78 ନକ୍ସଲ ଗିରଫ ଓ 125 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର