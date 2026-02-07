15 ହାଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ: 'ମାଓମୁକ୍ତ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା'- ADG
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଜୀବ ପଣ୍ତା ।
Published : February 7, 2026 at 9:27 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ 15 ହାଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ପର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଂଶଧାରା-ଘୁମୁସର-ନାଗାବଳୀ (BGN) ଡିଭିଜନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା 15 ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ନିଖିଲ ଓରଫ୍ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓ କଟକ ଜିିଲା ଟାଙ୍ଗୀର ଅଙ୍କିତା ଓରଫ୍ ରଶ୍ମୀତା ଲେଙ୍କା । ଏହି ଦୁଇ ମାଓ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା ବୋଲି ଏଡିଜି ସଂଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ମାଓ ଦମ୍ପତି ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ଏକ କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ନିୟମଗିରି ପାଦଦେଶରେ ରହି ବାଘୁନା ଡିଭିଜନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଆଗକୁ ଜଳ, ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଏଡିଜି ସଂଜୀବ ପଣ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । "ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ 14ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି AK-47, 5ଟି SLR, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେନଗନ୍, ଗୋଟିଏ INSAS, ଗୋଟିଏ 303 ରାଇଫଲ ଏବଂ 4ଟି Single Shot ଗନ୍ ସହ କିଛି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନିଖିଲ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ।
ଆଜିର ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଆଇଜି ଅମିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂ, ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ସ୍ଵାତୀ ଏସ୍ କୁମାର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ଦେବରାଜ ନାଗାରକୋଣ୍ଡା, କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ହରିଶ ବିସି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପେଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା: ଦିନକରେ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନରେ ୧୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ିଲେ ମମତା, 'କୋରାପୁଟ ହେଲା ମାଓମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ମାଓ ନେତା ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁ ; ଜାରି କଲେ ଖୋଲାପତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା