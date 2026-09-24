ଗୁହାଳ ପରେ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କରି ବନବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 24, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 2:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚାଷଜମି ପରେ ଏବେ ଜନବସତିମୁହାଁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଘର ପଛପାଖ ପୋଖରୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ବିରାଟକାୟ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଗଗହନ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁର ସ୍ୱଦେଶ କରଙ୍କ ଘର ପୋଖରୀରୁ ଏକ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିରାଟ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି।
ଗୁହାଳରେ ପଶି ଗାଈଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ
ସୂଚନାନୁସାରେ, ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏହି ବୃହତ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆହାର ସନ୍ଧାନରେ ସ୍ୱଦେଶ କରଙ୍କ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାଈମାନେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଈଙ୍କ ବିକଳ ରଡ଼ି ଶୁଣି ମାଲିକ ସ୍ୱଦେଶ ଗୁହାଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ଗୁହାଳରୁ ବାହାରି ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ।
ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜାଲ ପକାଇ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଘେରି ରଖିବା ସହ ବନ ବିଭାଗର ଜମ୍ବୁ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜମ୍ବୁ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଖରୀରୁ ୧୫ ଫୁଟିଆ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ଭିତରକନିକା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।
ଅବପାତ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା-ପବନ ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଜୁଆର ଆସୁଛି। ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସି ନିକଟସ୍ଥ ଜନବସତି, ଚାଷଜମି ଓ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ରାଜନଗର ପରେ ଏବେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନଂ ଜାରି, ଚାଲିଛି ଡୋର୍-ଟୁ-ଡୋର୍ ସଚେତନତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା