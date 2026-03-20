ବର୍ଷକରେ ୧୪୪୪ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିଜିପି ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ।
Published : March 20, 2026 at 7:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୯୧ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ । ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ୨୦୨୯ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିବ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେକୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ଦିଗରେ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନ ଠାରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା:
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧,୪୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ୧୩୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ, ୪୧.୭ କୋଟିର ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ୧୦.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଫ ସିରପ ଓ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୮୬୨ ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୬୫୪ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ମାଫିଆ ନେଟୱର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଥିଲେ ।
କେତେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ?
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪୮,୧୬୦ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୬୭୦ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୨୯,୪୯୩ ଏକର ନଷ୍ଟ ଏବଂ ୨୦୨୬ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୩୫୭ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୨୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୧୮,୬୬୭ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
କେତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ?
ସେହିପରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୨,୬୯,୧୬୬ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୩୮୯ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୯୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୧,୯୫,୧୩୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୬ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ୨୧୭ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୩୪୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୭୪,୦୩୬ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
କେତେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ?
ଏତଦବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୨୦ କେଜି ୬୯୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୪୪୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୯୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୩୫୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୭୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୨୮ କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୬ ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୯୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୯୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୨ କେଜି ୬୯୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
କଫ ସିରପ୍ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ଚଢାଉ:
ସେହିପରି କଫ୍ ସିରପ୍ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢଉ କରିଥିଲା । ୧,୧,୭୫୫ ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ କରିବା ସହ ୨୩୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୬୯ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୨୦୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୭୮,୯୬୯ ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ୨୨,୭୮୬ ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ NSA ଭଳି (PITNDPS Actର ଧାରା–୩) ୧୯୮୮ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ PITNDPS Actର ଧାରା–୩) ୧୯୮୮ ଅନୁଯାୟୀ ୨ଟି ମାମଲାରେ ଦୁଇଜଣ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସଫଳତା: ଦୁଇ ପୃଥକ୍ ଘଟଣାରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 4 ଗିରଫ
ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ସାଢେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ: ଦୁଇ ଗିରଫ
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ୍ ସମେତ 7 ଗିରଫ
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ:
ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା । ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ୫୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର