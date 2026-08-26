ସାହାସୀ ସୁମନ: କେନାଲ ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ସହ ଲଢ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ କେନାଲକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବାରହା । ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ମୁହଁକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 26, 2026 at 9:46 AM IST
Suman Fight With Wild Boar କଟକ: ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ସହ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏକାକି ଲଢ଼ିଲେ 14 ବର୍ଷର ସାହାସୀ ନାବାଳକ । ତାହା ପୁଣି କେନାଲ ଭିତରେ । ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ସତ ଘଟଣା । କଟକ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର 14 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସୁମନଙ୍କ ଏପରି ସାହାସିକତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ନାବାଳକଙ୍କ ଦୁଃସାହାସିକ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତୀ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାର ମୁହଁକୁ ଅତି ସାହସର ସହ ଜାବୁଡିଧରି ଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ସହ ଲଢେଇ:
ସାହାସୀ ନାବାଳକ ସୁମନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ସେ ଘର ନିକଟସ୍ଥ କୁଣ୍ଡା କେନାଲକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସୁମନ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନାଲକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହିଂସ୍ର ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ସୁମନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଲା । ଶେଷରେ ସୁମନ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାରାହା ସହିତ ଲଢେଇ କରି ତାହାର ମୁହଁକୁ ମାଡି ବସିଥିଲେ ।
ତେବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାକୁ କାବୁ କରି ରଖିଥିଲେ ସୁମନ । ଶେଷରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦେଖି ନିକଟରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ବାରହା କବଳରୁ ନାବାଳକ ସୁମନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ପରେ ସୁମନକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
‘ସାହାସ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲି’
ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ସୁମନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୫ଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୁମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ମନରେ ଯେତିକି ଭୟ ଆସିଥିଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି । ନଚେତ୍ ବାରହା ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ।
ସୁମନଙ୍କୁ ପ୍ରଂଶସା:
ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସୁମନ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲ ଓ ନଦୀକୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରାହଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସୁମନକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଛୁଆ ପାଇଁ ହେଟାବାଘ ସହ ଲଢେଇ, ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ
ଗଞ୍ଜାମର ସାହସୀ ଚିନୁ, ଅନ୍ତନଳୀ ହାତରେ ଧରି 5 କିମି ଚାଲିଲା 11 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ