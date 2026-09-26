ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ସୋଲାର EV, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ‘VOLT-X’
ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ଭାବନ; ୩ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ତିଆରି କଲେ ଟୁ-ସିଟର୍ ସୋଲାର୍ ପାୱାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ସ୍ଶେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 26, 2026 at 8:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ମନକୁ ଆସେ ଅଳିଆ... ଆଉ କାହାର ମନକୁ ଆସେ ଉଦ୍ଭାବନ ! ବୟସ ମାତ୍ର ୧୪,ହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏକ ସୋଲାର ଇଭି ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସ୍ୱରାଜ ଶତପଥୀ। ତାଙ୍କ ‘VOLT-X’ କେବଳ ଏକ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ‘Waste To Innovation’ର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ।
ବିକାଶ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସ୍ୱରାଜ ଶତପଥୀଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ‘Waste To Innovation’ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାୟ ୩ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍ୱରାଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୋଲାର ଇଭି ମଡେଲ। ତେବେ କେବଳ ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରି ସେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଷ୍ଟିୟରିଂ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି।
ଚାରିଚକିଆ ‘VOLT-X’ରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ସିଟ୍, ୪୮ ଭୋଲ୍ଟର ୮୦୦ ୱାଟ୍ BLDC ମୋଟର, ୪୮ ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଗାଡ଼ିର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରାୟ ୩ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍ୱରାଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ‘VOLT-X’। ଏହା ଏକ ସୋଲାର ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି ୪୮ ଭୋଲ୍ଟର ୮୦୦ ୱାଟ୍ BLDC ମୋଟର, ୪୮ ଭୋଲ୍ଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଡିସ୍କ୍ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱରାଜ ଏଥିରେ ସୋଲାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ରାତିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା; ଏହି ଗାଡ଼ି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବୁଲି ସ୍ୱରାଜ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ କରିବା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ।
ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ‘VOLT-X’କୁ ଆଗକୁ ୪ ସିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଚାରିଟି ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
- ଚାର୍ଜିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୋଲାର ଶକ୍ତି
ସ୍ୱରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚାର୍ଜିଂ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ସମାଧାନ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସୋଲାର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ। ପିଲାବେଳୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ହିଁ ‘VOLT-X’ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା।
- ଗ୍ୟାରେଜ୍ର ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଉଦ୍ଭାବନର ଆଧାର
‘VOLT-X’ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନଃବ୍ୟବହାର। ସ୍ୱରାଜ ଏକାଧିକ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବୁଲି ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ସ୍ୱରାଜ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ କିଛି ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା।
ତେବେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଷ୍ଟିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହା କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ, ସେନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେକଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆରମ୍ଭରେ ସମାଧାନ ମିଳିନଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପ୍ରୟାସ ଓ ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ।
- ଟୁ ସିଟ୍ରୁ ଫୋର୍ ସିଟ୍କୁ ବଢ଼ିବ ‘VOLT-X’
ବର୍ତ୍ତମାନ ‘VOLT-X’ ଦୁଇ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ୪ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଚାରିଟି ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ‘VOLT-X’କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
- ‘ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ’
ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନିଆରା। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କିଛି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।
- ପୁଅର ଉଦ୍ଭାବନରେ ବାପା-ମା’ ଖୁସି
ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ବାପା ଗର୍ବିତ ଓ ଖୁସି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱରାଜ ଜଣେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ଆରମ୍ଭରେ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ମା’ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଅର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
- ସ୍କୁଲ୍ ପରିସରରେ ଚାଲିବ ‘VOLT-X’, ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ
ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆରତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ ‘VOLT-X’ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସ୍କୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରି ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି।
୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ‘VOLT-X’ର ରୂପ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାରେଜ୍ର କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏକ ସୋଲାର ଇଭି ତିଆରି କରି ସ୍ୱରାଜ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ବୟସ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାହସ ଓ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା।
ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟ ମାନେ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା, ଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ଓ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ। ଆଉ ୧୪ ବର୍ଷର ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ‘VOLT-X’ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଚକଚକିଆ ଉଦାହରଣ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର