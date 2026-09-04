ETV Bharat / state

୧୪ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି

ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ର 14 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS)ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

UPSC
୧୪ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 7:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Administrative Service ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ର ୧୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ସ୍ତରକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେଇଛି । ଚିଠି ଜରିଆରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ ୨୦୨୫ ଚୟନ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ୧୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ IAS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ଜାନୁୟାରୀ ୧ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସେବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବେସନରେ ରଖାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । IAS (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମ, 1954ର ନିୟମ 8(1) ଏବଂ IAS (ପଦୋନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, 1955ର ନିୟମ 9(1) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Odisha Administrative Service
IAS ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ୧୪ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସର (ETV Bharat)

IAS ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସର ହେଲେ:-

  • ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ
  • ସୁମିତା ସରକାର
  • ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଭୂୟାଁ
  • ସୌଦାମିନୀ ସେଠୀ
  • ମଧୁମିତା ନାୟକ
  • ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ
  • ମଧୁମିତା ନାୟକ
  • ବବିତା ମହାନ୍ତି
  • ଅନୁଜ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ
  • ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର
  • ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା
  • ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି
  • ସଂଘମିତ୍ରା ଶତପଥୀ
  • ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା

ଏହି ୧୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ IASରେ ପରୀକ୍ଷାକାଳୀନ ସେବା ଅବଧିରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତିର କପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଏଜି, UPSC ଓ ମସୁରୀସ୍ଥିତ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକାଡେମୀକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ୨୪୮ଟି IAS ପଦବୀ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ୧୭୩ଟି ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ଓ ୭୫ଟି ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ । ୨ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡରର IAS ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା IASଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୫ ଜଣ ଆଇଏଏସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଫଳରେ ୪୩ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିଲା । ଅଧିକାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ବଢ଼ିବା ସହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

UPSC ଚୟନ କମିଟିର ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । IAS ପଦବୀ ପାଇଁ ୪୮ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । UPSC ନିୟମାନୁସାରେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୩ ଜଣିଆ ଅନୁପାତରେ ମୋଟ ୪୫ ଜଣ OASଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜଣ OASଙ୍କ ନାମ ସିଲ ଲଫାପାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ମୋଟ ୪୮ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ସେବା ରେକର୍ଡ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ୪୮ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିଛି । ଅଫିସରଙ୍କ ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଗ୍ୟ OASଙ୍କୁ IAS କ୍ୟାଡରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ, I&PR, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ AYUSH ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ

OASରୁ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବେ 15 ଅଧିକାରୀ; ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ବରରେ UPSC ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ

TAGGED:

OAS TO IAS
OAS
ODISHA IAS
ଓଏଏସ
OAS OFFICERS PROMOTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.