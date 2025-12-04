ଯାଜପୁରରେ 14 ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତ ଗିରଫ; ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି 'ଅପରେସନ ନାଇଟ୍ ସ୍ବିପର୍'। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା।
ଯାଜପୁର: ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଆଇଜି 14 ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତଙ୍କ ଗିରଫକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି l 'ଅପରେସନ ନାଇଟ୍ ସ୍ବିପର୍' ଅନ୍ତର୍ଗତ 14 ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ଅପରେସନ କିଭଳି ଥିଲା, ସେ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଓ ଏସପିଙ୍କ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
'ଅପରେସନ ନାଇଟ୍ ସ୍ବିପର୍'କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା
ଯାଜପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 'ଅପରେସନ ନାଇଟ୍ ସ୍ବିପର୍' ଅନ୍ତର୍ଗତ 14 ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୨୩୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୨ କେଜି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ଶହ ଅନେକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ସମୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏ ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅପରେସନରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ୍ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି, ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତକରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତମାନେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ l ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ଘରେ ପଶି ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ l
ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଇଟ୍ ସ୍ବିପର ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା, ବ୍ରହ୍ମବରଦା, କୁଆଖିଆ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନ ହେବ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ l ଏଥିସହିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ, ପୁରୀ ଅଂଚଳରୁ ଜଣେ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏହି ଟିମ୍ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର