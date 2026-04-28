କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ 14 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ କରୁଛି OSCPCR, ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ
୨୦୧୦ରୁ କେତେ ଅସହାୟ ଓ ମାନସିକ ବିକାରଗସ୍ତ ମହିଳା ଏସସିବିରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 28, 2026 at 6:00 PM IST
କଟକ : ଏସସିବିରୁ ଶିଶୁ ଗାୟବ ଘଟଣାର ଜୋରଦାର ହେଲା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗତକାଲି ଆରଡିସିଙ୍କ ଚିଠି ଆଉ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) OSCPCR ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ କରିଛି ତନାଘନା । ୨୦୧୦ରୁ କେତେ ଅସହାୟ ଓ ମାନସିକ ବିକାରଗସ୍ତ ମହିଳା ଏସସିବିରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଏହି ଟିମ୍ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖାଉଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ । ତେବେ ଏସସିବିରୁ ଶିଶୁ ଗାୟବ ଘଟଣାରେ ଏସିସବି ଲୁଚାଉଛି କି ସତ । ଯଦି ୫ ନବଜାତକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟ ୯ ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡେ । ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ିଭୁତ କରୁଛି ।
ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଭାଗରୁ ୧୪ ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ । ଏ ନେଇ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କେତେ ଜଣ ଅସହାୟ ଓ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ୨୦୧୦ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ।
ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ଯାହା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେ ନେଇ ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ୫ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୩ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଭାଗ ଗସ୍ତ କରି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) OSCPCR ଟିମ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାହୁ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ୫ ନବଜାତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳି ପାରୁଛି, ବାକି ମାନଙ୍କର ଠିକଣା କେଉଁଠି ? ୧୬ ନବଜାତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ମୃତ ଓ ବାକି ୧୪ ଜଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା । କେବଳ ୫ ଜଣ ନବଜାତକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ସମୁଖରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ