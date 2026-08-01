ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା; ସାମିଲ ହେବେ ୧୧ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ୮ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି
୭ ତାରିଖରେ "ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୩ ତମ ବୈଠକ" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 1, 2026 at 12:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରିକ୍ସ-ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେୟାରସିପ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରାକ୍ ମିଟିଙ୍ଗ୍ସ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବେ ୧୧ଟି ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୧ଟି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ୮ ଜଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୪୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ ।
ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ "ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ବୈଠକ" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ୭ ତାରିଖରେ "ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୩ ତମ ବୈଠକ" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବ୍ରିକ୍ସ-ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଥିମ ରହିଛି ଜନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା
ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ କାଳରେ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ, ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହଯୋଗ ମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼, ସହଭାଗୀ ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯୋଗ୍ୟତାର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମୁଦାୟର ସ୍ଵୀକୃତି: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର