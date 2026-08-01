ETV Bharat / state

ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା; ସାମିଲ ହେବେ ୧୧ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ୮ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି

୭ ତାରିଖରେ "ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୩ ତମ ବୈଠକ" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BRICS Education Ministers' Meeting
ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରିକ୍ସ-ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେୟାରସିପ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରାକ୍ ମିଟିଙ୍ଗ୍ସ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବେ ୧୧ଟି ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୧ଟି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ୮ ଜଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୪୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ ।

BRICS Education Ministers' Meeting
ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା (ETV Bharat Odisha)

ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ "ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ବୈଠକ" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ୭ ତାରିଖରେ "ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୩ ତମ ବୈଠକ" ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବ୍ରିକ୍ସ-ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଥିମ ରହିଛି ଜନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।

ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା

ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ କାଳରେ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ, ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହଯୋଗ ମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼, ସହଭାଗୀ ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯୋଗ୍ୟତାର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

BRICS Education Ministers' Meeting
ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା (ETV Bharat Odisha)
ବୈଠକରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଡଃ. କେ.ଏମ୍. ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସୁବିଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରହଣି ସ୍ଥଳରେ ପହଁଚିବା, ପ୍ରୋଟୋକଲ, ସୁରକ୍ଷା, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସାସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ଵତୀ ଏସ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ, ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଆର୍.କେ. ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ । ୨୦୦୬ ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ବ୍ରାଜିଲ, ଋଷ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିୟା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁନ୍ ୩ ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମୁଦାୟର ସ୍ଵୀକୃତି: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BRICS MEETING BHUBANESWAR
BRICS EDUCATION MINISTERS MEETING
EDUCATION MINISTER ODISHA
ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ବୈଠକ
BRICS EDUCATION MINISTERS MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.