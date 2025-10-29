ମୋନ୍ଥା ସମୟରେ ମାତୃତ୍ବ ଲାଭ, କୋରାପୁଟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ 136 ଶିଶୁ
ଯେଉଁଥିରେ 69 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 67 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଓ ମା’ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
Published : October 29, 2025 at 8:35 PM IST
Cyclone Montha New Baby Born କୋରାପୁଟ: ମାଡି ଆସୁଥିଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଏପରି ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୁଭୁଥିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 136 ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 69 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 67 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ସମୟରେ କୋରାପୁଟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ 136 ଶିଶୁ:
କୋରାପୁଟରେ ଗତ 3ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 136 ଶିଶୁ ଜନ୍ମଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ କୋଟିଆର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ପୁରିତି ତାଡିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିନରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କୋରାପୁଟର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (ସିଡିଏମଓ) ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚସି), ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ପିଏଚସି) ଏବଂ ମା’ ଘରର ମା' ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ ୩୩୨ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 172 ଜଣ ସିଏଚସି ଏବଂ ପିଏଚସିରେ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଥିଲା । 160 ଜଣ ମା' ଘରରେ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଥିଲା । ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 69 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 67 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା ଯମଜ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ନିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ:
ଗତକାଲି କାକିନାଡାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରେଡ ଜୋନରେ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା । ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସରକାର । କୋରାପୁଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ତାରିଖ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ବାତ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚିକିତ୍ସା ତଦାରଖ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ । ତେବେ ସମସ୍ତ ମା’ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ