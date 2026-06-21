ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ
ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ଶାନ୍ତ ମନ ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 21, 2026 at 7:57 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ । ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ "ଯୋଗ ଭଗାଏ ରୋଗ" । ଯୋଗ ଶରୀରର ନମନୀୟତା ବଢ଼ାଇଥାଏ । ମାଂସ ପେଶୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସୁଚାରୁ ରଖେ । ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ, ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ ।
ଏନେଇ ଯୋଗ ଗୁରୁ ନନ୍ଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗ ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ, ମୋଟାପଣ ଓ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ଅସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧିକୁ କମାଇପାରେ । ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଓ ମନୋଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଯୋଗକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗକୁ ଆପଣାଇବା ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଗୁରୁ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,2022 ମସିହାରୁ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା । ଚଳାବୁଲା କରିପାରୁନଥିଲି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଲି । ଦୈନିକ ଦୁଇ ଥର, ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିପାରୁଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେ କଥା କହିପାରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଦୈନ୍ଦନୀନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମଧୁଛନ୍ଦା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଭିଡ ପରେ 20 ବର୍ଷର ଝିଅର ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖାଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଶଜନିତ । ଏପରିକି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି ଜଣ କହିଥଲେ । ତେବେ ଝିଅ ଥେରାପି ଯୋଗ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଛି । ଏବେ ଝିଅ ଓ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରୁଛୁ ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ, ସ୍ୱାସରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିଲି । ଚାଲିବା ବସିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଦ୍ୟ ଥିଲା । ଏପରିକି ସ୍ୱାସରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ହୁଏ । ଏହା ପରେ ଯୋଗ କରିଲି । କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଚାଲିବା ବସିବା ରାତିରେ ନିଦ ହେବା ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନୁସାରେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 LIVE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ୍ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର