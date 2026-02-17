ETV Bharat / state

ଆସିଗଲା ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ: କାଲିଠୁ ଦ୍ୱାଦଶ, ଗୁରୁବାରରୁ ମାଟ୍ରିକ

ଚାପମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 5:45 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ । ଆଜିଠୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ଓ କ'ଣ ନେବେ ନାହିଁ, ସେନେଇ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

କାଲିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା:-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର (ଏମଆଇଏଲ) ବିଷୟ ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ।

କେତେ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା:-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ ୪ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୭୦୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୨୪ ହଜାର ୬୨୧ ଜଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୩୬୩ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫ ହଜାର ୯୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚାଳନା ହବ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର:-
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ ହେବା ସହିତ ୧୩୫୭ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୭ଟି ଉପ- କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ୧୮ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ।


ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସରିବ । ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୯୭୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୨୨ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର, ୩୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୫୦ଟି “ଉତ୍ତର ପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର” କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଟକର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରୁ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ଡେସ୍‌ପାଚ୍‌ ଟିମ୍‌ ସହିତ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଆରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବ ।

ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନିଷିଦ୍ଧ:-
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ୍‌ ଫୋନ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରାନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂପର୍କିତ ନିୟମ ବା ବିଧାନର ଉଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଆଇନ୍‌ ୧୯୮୮ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।


ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା:-
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ତଥା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାଉନସିଲ । କଲେଜ ଓ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିପାରିବ । AI କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଯିବ 128 GB ସିମ୍ କାର୍ଡ । ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ମନିଟର କରାଯିବ । ସମାନ କଥା ପାଳନ କରୁଛି ଦଶମ ବୋର୍ଡ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋର୍ଡ । ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୩୭ଟି ସ୍କ୍ବାଡ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ୭୨ଟି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି
ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଜେବି କଲେଜରେ ବଡ଼ ହବ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହିଠାରୁ ୮ଟି କଲେଜକୁ ଯୁକ୍ତ ୨ର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ହବ୍ ଖୋଲିବ । ରମାଦେବୀ, କିସ୍, ଉତ୍କଳ ସଂଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକାମ୍ର, ସତ୍ୟସାଇ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଳକାଟୀ କଲେଜକୁ ଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର । ୯ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ପାଣି ବୋତଲ, କଲମ ଆଦି ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା ସମେତ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରେନିକ୍ସ ଜିନିଷ ନ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ ।

ଏପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆମର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସମେତ ଫ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ତରସ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ । ପରୀକ୍ଷା ନିକଟତର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡେନାହିଁ । ତେଣୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ ନରହି ପାଠ ପଢିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ତରସ ।



ଏନେଇ CHSEର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି. ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହବ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାତା ଅନଲାଇନରେ ଇଭାଲ୍ୟୁସେନ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ବାକି ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଆଦିର ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ପେନ୍ ରେ ଲେଖିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSEର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ।

ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯଉଛି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କପି ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।"

ଇଟିଊି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

