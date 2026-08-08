ETV Bharat / state

୧୨ ହଜାର ଗାଁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍: ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା

ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି ।
ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AIIMS BHUBANESWAR ON TB, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଏବେ ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଗାଁକୁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଉନ୍ନତମାନର ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ।



ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର । ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଟିବିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଯକ୍ଷ୍ମାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଜିନୋମିକ୍ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏନେଇ ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି ।

12,000 villages TB hotspots: AIIMS's big step for TB-free Odisha, advanced TB testing to be done in 2 districts
୧୨ ହଜାର ଗାଁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍: ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡ୍ରଗ୍ ସସେପ୍ଟିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କାଜିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଟିବି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗବେଷକ, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସମାଜର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଉନ୍ନତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ, ଜିନୋଟାଇପିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଟିବି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉପରେ ଏମ୍ସର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି ।
ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଟିବି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା:


ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୦ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୫ ହଜାର ୩୩୦ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୫୨ ହଜାର ୨୨୫, ୨୦୨୨ରେ ୬୦ ହଜାର ୧୮୫ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ୬୧ ହଜାର ୧୮୫ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ୬୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ରେ ୬୦ ହଜାର ୪୩୩ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।

  • ୨୦୨୦ରେ ୪୫,୩୩୦ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
  • ୨୦୨୧ରେ ୫୨,୨୨୫ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
  • ୨୦୨୨ରେ ୬୦,୧୮୫ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
  • ୨୦୨୩ରେ ୬୧,୧୮୫ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
  • ୨୦୨୪ରେ ୬୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
  • ୨୦୨୫ରେ ୬୦,୪୩୩ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ



ଏହି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଟିବି ନିରାକରଣରେ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ ବି ବଡ଼ । ବିଶେଷକରି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ, ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା, ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ।

ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ: କେବେ ସଫଳ ହେବ ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଏଣିକି ଭରସା AI

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TB AIIMS BHUBANESWAR MINISTER
AIIMS BHUBANESWAR
TUBERCULOSIS FREE ODISHA
ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା
ODISHA TB FREE DISTANCE DREAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.