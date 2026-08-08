୧୨ ହଜାର ଗାଁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍: ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା
ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 8, 2026 at 7:32 PM IST
AIIMS BHUBANESWAR ON TB, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଏବେ ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଗାଁକୁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଉନ୍ନତମାନର ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର । ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଟିବିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଯକ୍ଷ୍ମାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଜିନୋମିକ୍ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏନେଇ ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପଲିସି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନା କରଯାଇଛି ।
ଏହି ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡ୍ରଗ୍ ସସେପ୍ଟିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କାଜିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଟିବି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗବେଷକ, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସମାଜର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଉନ୍ନତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ, ଜିନୋଟାଇପିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଟିବି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉପରେ ଏମ୍ସର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଟିବି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୦ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୫ ହଜାର ୩୩୦ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୫୨ ହଜାର ୨୨୫, ୨୦୨୨ରେ ୬୦ ହଜାର ୧୮୫ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ୬୧ ହଜାର ୧୮୫ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ୬୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ରେ ୬୦ ହଜାର ୪୩୩ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୨୦ରେ ୪୫,୩୩୦ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
- ୨୦୨୧ରେ ୫୨,୨୨୫ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
- ୨୦୨୨ରେ ୬୦,୧୮୫ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
- ୨୦୨୩ରେ ୬୧,୧୮୫ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
- ୨୦୨୪ରେ ୬୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟିବି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
- ୨୦୨୫ରେ ୬୦,୪୩୩ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
ଏହି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଟିବି ନିରାକରଣରେ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ ବି ବଡ଼ । ବିଶେଷକରି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ, ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା, ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ: କେବେ ସଫଳ ହେବ ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଏଣିକି ଭରସା AI
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର