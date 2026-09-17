ETV Bharat / state

ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ

୨୦୨୧ ମସିହା ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

12 people sentenced to life imprisonment in a double murder case.
ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗଜପତି) : ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ୧୨ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ହର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗତ ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଠାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଲୁକା ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଗୁଣିଆ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଲୁକା ଦଳବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁଖଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଉଭୟ ବାପପୁଅ ମରିଗଲେ ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣି ପୁଣି ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅଡ଼ବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜସୁଆ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।

ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ୬ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଟାଗୁଡ଼ା ସଉରା ସାହିର ବାପପୁଅଙ୍କୁ ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ହର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ର ଧାରା ୩୦୨ରେ ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଟାଗୁଡ଼ା ସଉରା ସାହିର ୧୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୋସୁଆ ଗମାଙ୍ଗ (୩୬ ବର୍ଷ), ବେଞ୍ଜାମିନ ଗମାଙ୍ଗ (୪୦ ବର୍ଷ), ସଞ୍ଜୟ ଗମାଙ୍ଗ (୨୮ ବର୍ଷ), ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଇକା (୩୫ ବର୍ଷ), କାନ୍ଦ୍ରା ଗମାଙ୍ଗ (୬୭ ବର୍ଷ), ମିଖାଇଲ ଗମାଙ୍ଗ (୫୫ ବର୍ଷ), ସେତୋ ରାଇକା (୪୨ ବର୍ଷ), ଜିରିମିୟ ରାଇକା (୪୨ ବର୍ଷ), ଆବ୍ରାହାମ ବଡ଼ରଇତ (୪୫ ବର୍ଷ), ଜୁନେସ ରଇତ (୪୦ ବର୍ଷ), କୁରା ରଇତ (୬୦ ବର୍ଷ) ଓ ସୋମନାଥ ଗମାଙ୍ଗ (୪୫ ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅର୍ଥ ରାଶିରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିଜ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।" ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ସରୋଜ କୁମାର ରଥ ଏହି ମାମଲାର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ଖବର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


୧୨-୦୬-୨୦୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଘଟିକା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୃତକ ଲୁକ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଜୋସିଆ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ନେଇ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁକ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଡ଼କା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାତି ୧୧ଟା ବେଳେ ଏହି ବାପ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣିଟାଣି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କୁସୁମ ସାହି ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁକଙ୍କ ବେକ କଟିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେଠାରୁ ଆସି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଓ ପରେ ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତଲାକାରିଣୀ ଝିଅ ଏକ ସଙ୍ଗିନ ମାମଲା ୧୩-୦୬-୨୦୨୧ ତାରିଖରେ ଅଡ଼ବା ଥାନାରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ମାମଲା ନମ୍ବର ୬୩/୨୧ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ଥାନାଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ । ଆଜି ୨୩ ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତଥା ୨୭ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାର ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାମଲା ଅଲଗା ଭାବେ ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପ-କାରାଗାରରେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା: ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

GAJAPATI DOUBLE MURDER
ଗଜପତି ଡବଲ ମର୍ଡର
LIFER 12 CONVICTS
୧୨ ଦୋଷୀ ଆଜୀବନ
GAJAPATI DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.