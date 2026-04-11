କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୨ ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

RPFର ‘ଅପରେସନ୍ ନନ୍‌ହେ ଫରିସ୍ତେ’ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୨ ନାବାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

12 minors rescued from Cuttack railway station, will be surprised to know the reason
କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୨ ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 7:09 PM IST

1 Min Read
କଟକ : ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ- RPFର ‘ଅପରେସନ୍ ନନ୍‌ହେ ଫରିସ୍ତେ’ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୨ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଓ ରହିବା ଖାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିହାରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦:୧୫ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିରୁ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ (NJP-TPJ AMRUT BHARAT EXPRESS) ଯାଉଥିବା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଟକ ଷ୍ଟେସନର ୪ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।


ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବଗିରୁ ୧୨ ଜଣ ନାବାଳକ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆରପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବିହାରର ଅରରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ କହି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଷ୍ଟେସନରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ପହଞ୍ଚି ଆସିନଥିଲେ ।


ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ- ଆରପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ୧୨ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ଜି.ଆର.ପି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୧୨ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

