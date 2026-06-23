କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 12 ଭାରତୀୟ ମୃତ
ସମସ୍ତ 13 ମୃତକ ଭାରତୀୟ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
Published : June 23, 2026 at 7:31 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ରାସ ଲାଫାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 13 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଭାରତୀୟ ରହିଥିବା କତାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେରେଦା ଅଲ କାବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 66 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ 13 ମୃତକ ଭାରତୀୟ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଦୋହା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି । ମୃତକ ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ଦୋହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ବାରଜାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ରବିବାର ରାତିରେ ରାସ ଲାଫାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ’’ । ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର: +୯୭୪-୫୫୬୪୭୫୦୨ ବା +୯୭୫-୫୫୩୮୪୬୮୩ ଏବଂ ଇମେଲ: cons.doha@mea.gov.in ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, କତାର, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଗିନି, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, କେନିଆ ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଆହତ ହେବା ସହ କେତେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଠିନ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କତାରରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ କତାର ସରକାର ଏବଂ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଏକ ପୃଥକ ବିବୃତିରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ୬୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାସ ଲାଫାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମୁକାବିଲା ଦଳ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁମୋଦିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ବା ପଦାର୍ଥ ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡିଗଲା ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା, 14 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖସି ପଡିଲା ସ୍କାଏଡାଇଭିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ, ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ