ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସହରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 27, 2026 at 2:20 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ, ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବନ୍ଦରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ମେଡିକାଲ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସହରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସହର ଦେଇ ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକର୍ମୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ନିକଟରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ," ଗୋଟେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। ୧୪ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରମାଣ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କଙ୍କାଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବା, ଏସିଡ୍ ପକେଇ ଶବକୁ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ମହିଳା, ଯେକୌଣସି ନାରୀ, ଯେକୌଣସି ନାବାଳିକା ଆଜି ଏ ସରକାରରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିକି ଘରକୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସର ଅପାରଗତା, ପୁଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବିରେଧରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।'
ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ଘଟଣାକୁ ଚପେଇଦେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଏହି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । କାରଣ ପୁଲିସ୍ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ; ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଲଢ଼େଇ, ବିଜେପି ମତ ବନ୍ଦ ବିଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଟହଟା, କହିଲେ ଗାଡି ଗଡୁନି, ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛୁ