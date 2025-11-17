TPCODL ମନମୁଖୀ କାମକୁ ବିରୋଧ, ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ
ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ବିରୋଧ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ । ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ ବନ୍ଦ ପାଳନ ।
Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: TPCODL ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ NH-55, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଅଖ ଚକ ଠପ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ବିରୋଧ:
TPCODL ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । କଲେଜ ବାଇପାସ, କୋରିଆଁ, କଣ୍ଟା ନାଳୀ, ମହିଷାପାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ୫୫ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।
12 ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ:
ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମେତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସମେତ ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଗଁନ୍ଦିଆ, ଭୁବନ, ପରଜଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାପରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଛକରୁ ବାହାରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ:
ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଛବିରାଜ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି," ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆହୁତ ଏହି ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନକୁ ଘରୋଇକରଣକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
7 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ:
ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଆଶଙ୍କାରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୭ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ