TPCODL ମନମୁଖୀ କାମକୁ ବିରୋଧ, ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ

ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ବିରୋଧ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ । ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ ବନ୍ଦ ପାଳନ ।

12 hours bandh against Tata powers TPCODL in Dhenkanal today
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)
Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST

ଢେଙ୍କାନାଳ: TPCODL ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ NH-55, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଅଖ ଚକ ଠପ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ବିରୋଧ:
TPCODL ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । କଲେଜ ବାଇପାସ, କୋରିଆଁ, କଣ୍ଟା ନାଳୀ, ମହିଷାପାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ୫୫ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।

12 ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ:
ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମେତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସମେତ ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଗଁନ୍ଦିଆ, ଭୁବନ, ପରଜଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାପରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଛକରୁ ବାହାରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ:

ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଛବିରାଜ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି," ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆହୁତ ଏହି ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନକୁ ଘରୋଇକରଣକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ।"

12 hours bandh against Tata powers TPCODL in Dhenkanal today
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

7 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ:

ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଆଶଙ୍କାରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୭ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

