୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ:ପୁରୀ, କୋଣାର୍କରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର/ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 8, 2026 at 1:22 PM IST
ପୁରୀ/ନିମାପଡ଼ା: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ଗିରଫଦାରୀ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧିତ ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, କଚେରୀ ଛକ, ଅଠରନଳା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ୍ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି।
ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସକାଳୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଣୁ ପୁରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସିପିଆଇ କର୍ମୀମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଓ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଣାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିମୋଟର ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦେଶବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳାସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ନିମାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ: ସମ୍ବଲପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ନୂଆପଡ଼ା-କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏବଂ ପିକେଟିଂ, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ; ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ, ୧୦୦ ଅଫିସର ସମେତ ୧୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ