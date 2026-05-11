12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ: ଦୋକାନ-ବଜାରରେ ତାଲା, କାଁଭାଁ ଗଡୁଛି ଗାଡ଼ି

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ । ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍‌ ସିଂ

BHAWANIPATANA BANDH
ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 11, 2026 at 11:09 AM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ଦାବିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ସୋମବାର) ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାଁଭାଁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରୁଛି ।

ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।


ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ:

ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ନେଇ କାମଠଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଲବ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିକୁ ଆଠ ମାସ ହୋଇଗଲା ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ଯିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଦୂର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଛୁ । ଏହି ସମସ୍ଯାକୁ ଆଉ ଆଜକୁ ୧୫ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ । ଏହା କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ।’

‘ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛୁ’:

ସେହିପରି କାମଠଣା ଗାଁର କେଶବ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହ ବନ୍ଦକୁ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛୁ । ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ୮ ମାସ ହେଲା ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ୍ ହୋଇଛି ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସରକାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ।’

ଜୋର ଧରିଲା ପୋଲ ମରାମତି ଦାବି:

ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ଦାବି ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୧୬ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନ ହେବାରୁ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ତୁର୍କେଲ ପୋଲ କେବଳ ଏକ ସେତୁ ନୁହେଁ, ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ସଦୃଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେଲା ପୋଲଟି ଦବି ଯାଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରାୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

