ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ: ଅଖ ଚକ ସବୁ ଠପ୍, ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଦାବି
ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : April 23, 2026 at 2:04 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ । ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର SC,ST ଏବଂ OBC ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସମର୍ଥନ କରିଛି । ସହରରେ ସବୁଠି ଦୋକାନ, ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:
ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସାରା ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା । ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ SC,ST ଏବଂ OBC ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ, ସେନେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଛଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।
ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି:
ବଲାଙ୍ଗୀରର OBC ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି,"OBCଙ୍କୁ ଉଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ । ଆଜିର ବନ୍ଦକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ପୂରା ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର OBCଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ । ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। "
ସେହିପରି SC, ST ଏବଂ OBC ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ମେଶ୍ୱା କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଜନ ସାଧାରଣ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ OBCଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଜନଗଣନାରେ ଆମ ଜାତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲିଖିତ କରାଯାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୨୩ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା; ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର SCST ଏବଂ OBC ସମନ୍ୱୟ ସମିତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆଦ୍ୟପର୍ବ: ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଚୟନ ହେଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର