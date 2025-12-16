ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ନିଆରା ଗଣନାଯନ୍ତ୍ର AP Calculator; ଗଣିତରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଫର୍ମୁଲାର ହିସାବ କରିପାରେ
ଏହି କାଲକୁଲେଟର ଗଣିତର ସୂତ୍ର କହିଦିଏ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଫର୍ମୁଲା ମନେ ପକେଇ ଦିଏ । ଗଣିତରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବ୍ୟାବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ହିସାବ ଏହି କାଲକୁଲେଟରରେ ହୋଇଥାଏ ।
Published : December 16, 2025 at 6:34 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର:ଗଣିତର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଡ ଧରଣର ଗୁଣନ ହେଉ କି ହରଣ । ମିଶାଣ ହେଉକି ଫେଡାଣ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି ଖୋଜାପଡିଥାୀଏ ଗଣନାଯନ୍ତ୍ର ବା Calculator । ଆଜିକାଲି ଏହି Calculator ମୋବାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି । ହେଲେ ଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାଲକୁଲେଟର । ଏହି କାଲକୁଲେଟର ଗଣିତର ସୂତ୍ର କହିଦିଏ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଫର୍ମୁଲା ବି ମନେ ପକେଇ ଦିଏ । ଗଣିତରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବ୍ୟାବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ହିସାବ ଏହି କାଲକୁଲେଟରରେ ହୋଇଥାଏ । ନାଁ ଏହାର A.P Calculator । କଣ ଏହି A.P Calculator, କିଏ ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାଟିର ସନ୍ଧାନୀ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଖୋଜୁଥିଲା । ଏଇ ଅନ୍ୱେଷଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି A.P Calculator । ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରମର୍ଶ ନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗଣନାଯନ୍ତ୍ର । ନିଜର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଦିନେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହାର ସରଳ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପାଇଥିଲେ ଏହି ଗଣନାଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ବୁଦ୍ଧି । ବିଭିନ୍ନ ଆପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।
ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା-
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅଂଶୁମାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦଶମ ଗଣିତରେ ଥିବା ଏକ ଚାପ୍ଟର Arithmetic Progression ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲି । କେମିତି ସହଜରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ଭାବୁଥିଲି । ଏପରିକି ଗଣିତର ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରି Arithmetic Progression ମୋତେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୋର ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର (Calculator) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ Arithmetic Progressionକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ।
ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର Calculator ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ଏହାର ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣି ପାରିଲି । ଏହି କାଲକୁଲେଟର ତିଆରି କରିପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।
ସହଜରେ ହୋଇ ପାରିବ Arithmetic Progression
ଅଂଶୁମାନଙ୍କର ଏହି Calculator ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ କାଲକ୍ୟୁଲେଟରଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ସାଧାରଣ Calculatorରେ ପାଟିଗଣିତ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ, ଏହି ଏ.ପି ଗଣନାଯନ୍ତ୍ରରେ Arithmetic Progression ଉପରେ ଯେତେ ବି ଗଣିତ ରହିଛି ତାହା ସହଜରେ ହୋଇ ପାରିଥାଏ । ଏପରିକି ଗଣିତ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ମନେ ନ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଣତିକ ସୁତ୍ର ଏହି Calculator ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ।
ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଂଶୁମାନ କହିଛନ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଧରନ୍ତୁ, ଏକ ବଲ Constant Velocity ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଟାଇମ ସହିତ ତାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବଢି ଚାଲିବ । ଯଦି Velocity ସ୍ଥିର ରହିଛି ତାହାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସମାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବ । ଯାହାକି ଶେଷ ସମୟରେ ବଲର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଆପସାରଣ କେତେ ହୋଇଛି ତାହା ଏହି କାଲକୁଲେଟର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରି ଗଣିତ ପାଇଁ ମୋର ଏହି Calculator ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାଟିଗଣିତ ଯେପରି ୯୯୯୯ ହେଉ ବା କମନ ଡିଫେରେନ୍ସ(Common Difference) ୯୯ହଜାର ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉ ଏହି Calculator ତାହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି କିଣିବେ ଏହି କାଲକୁଲେଟର
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅଂଶୁମାନ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଭାବି ପାରିବେନି ଯେ ଏହା ଅଧିକା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ । ହେଲେ ଫିଜିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସ ସହ ନିର୍ମାଣ କାମର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ କରି ପାରିଥାଏ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେ ପରିମାଣର କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ତାହାର କେତେ ଅବିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ତାହାର ହିସାବ ଏଥିରେ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ହିସାବପତ୍ର ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ । ଖାଉଟିଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଖାଉଟି ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହାର ହିସାବ ପାଇଁ ଏହି Calculator ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଂଶୁମାନ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଦରମା ସହିତ ବାର୍ଷିକ ମିଳୁଥିବା ବର୍ଦ୍ଦିତ ଦରମାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ତାର କେତେ ଦରମା ରହିବ ଏବଂ ସେ ତାର ପରିବାର କିପରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ ତାହାରଲ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଇ ପାରିବ ।
A.P Calculator ହେବ ଏପି କାଲକ୍ ଭରଜନ୍-୧
ଅଂଶୁମାନ ଏହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି A.P Calculator । ହେଲେ ଏହାର ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନାମ ଦେବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଏପି କାଲକ୍ ନଚେତ୍ ଏପି କାଲକ୍ ଭରଜନ୍ -୧ ଭଳି ନାମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ହେଲେ ସେପରି କିଛି ପାଇ ନ ଥିଲି । ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲି ।
ଯେଉଁ Calculator ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯନ୍ତ୍ରାଶଂ (Components) ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଆରଡ୍ୱିନୋ ଭଳି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାହା ଦର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ହେଲେ ଏତେ ଅଧିକ ଦାମର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେ କମ୍ ଦାମର ଚିଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଏକ ଏଲ୍.ସି.ଡି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିସହିତ ଏକ କି-ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ଇନ୍-ପୁଟ୍ ୟୁଜର ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । 470 ଓମ ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ କନେ୍କ୍ଟର ୱାଇର୍, 9 ଭୋଲଟ୍ ଏଚ୍.ଆଇ.ଡବ୍ଳ୍ୟୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।
କେତେ ରହିବ ଏହି କାଲକୁଲେଟର ଦାମ
ଏଥିରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଯାହା ଆରଡ୍ୱିନୋ ସି କିମ୍ୱା ସି++ କୋର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇ.ଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ତିନି ଶହ ଲାଇନର କୋଡିଙ୍ଗ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ Competent ରହିଛି ଯାହାକି ଏଲ୍.ସି.ଡି ର Brightness Contrast ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏଲ୍.ସି.ଡି କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତେବେ ଏହାର ଦାମ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ । ଏପରିକି ଏହାର ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରର ଆକାରକୁ ଆହୁରି କମ୍ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ଦାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରିକି ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପି.ଏମ୍.ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ବାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ଏଥିରେ ଅଂଶୁମାନ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଢେର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାଶ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିକାଶିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ଏପରି ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
