ETV Bharat / state

ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର; ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ

ଏହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସବୁ ଖୋଜି ଫେରାଇ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

mobile handover fair
ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 10:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର:ହଜିଲା ମୋବାଇଲ ହାତକୁ ଫେରିଲା । ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏକାଥରକେ 114ଟି ହଜିଲା ମୋବାଇଲକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି ପାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ସଂପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।

ମପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦାୟ 114 ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ‘ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳା’ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରବିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇ ନ ଥିଲା, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହଜିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ। ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

mobile handover fair
ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରୁ ସର୍ବାଧିକ 25ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରୁ 19ଟି, ଟାଉନ୍ ଥାନାରୁ 12ଟି, କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାରୁ 8ଟି ଏବଂ ଧନୁପାଲି ଥାନାରୁ 6ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନାରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
mobile handover fair
ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ହଜିଥିଲା ତାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ସାଇବର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 156 ମୋବାଇଲ ହଜିଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ମୋବାଇଲ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ।'

ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏପରି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ; 10 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଲା ସିଏମସି, ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ସରା ବାନ୍ଧି ପାଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା

TAGGED:

MOBILE HANDOVER FAIR
MOBILE HANDOVER FAIR BY POLICE
ODISHA POLICE
SAMBALPUR POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.