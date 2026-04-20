ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର; ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ
ଏହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏସବୁ ଖୋଜି ଫେରାଇ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : April 20, 2026 at 10:26 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର:ହଜିଲା ମୋବାଇଲ ହାତକୁ ଫେରିଲା । ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏକାଥରକେ 114ଟି ହଜିଲା ମୋବାଇଲକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି ପାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ସଂପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ।
ମପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦାୟ 114 ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ‘ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳା’ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରବିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇ ନ ଥିଲା, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହଜିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ। ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ହଜିଥିଲା ତାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ସାଇବର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 156 ମୋବାଇଲ ହଜିଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ମୋବାଇଲ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ।'
ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଏପରି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
