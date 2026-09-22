ETV Bharat / state

କର୍କଟ ସଚେତନତାର ସଂକଳ୍ପ... ୧୧ ବର୍ଷର କ୍ୟାନସର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏବେ ଆଶା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ

୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

CANCER WARRIOR
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 8:52 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 10:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି ଆଶା, ସାହସ ଓ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହଟିନି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି। ବରଂ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତାର ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡ଼ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାଶ। ଦିନେ ନିଜେ ମୁଖ କର୍କଟ (Oral Cancer) ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରୁଛନ୍ତି । ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’କୁ ଏକ ସଚେତନତାର ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର।

୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରେ ପାଳିତ ହୁଏ ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ (World Rose Day)। କର୍କଟ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସାହସ, ଆଶା ଓ ମନୋବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଦିନକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ।

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)
  • ୧୧ ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି

ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ କର୍କଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗୁଟଖା ଓ ତମାଖୁ ସେବନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଥିବା କଥା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି।

୨୦୧୫ରେ ମୁଖ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ କୋକିଳାବେନ୍ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ମୁଖର ବାମପଟେ କର୍କଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ୧୧ଟି ଦାନ୍ତ ବାହାର କରାଯିବା ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା।

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)

ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ଦେବାନନ୍ଦ। ନିଜ ଭୁଲରୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ନଆସୁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ।

  • ନିଜେ କର୍କଟ ଯୋଦ୍ଧା, ଏବେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା

ଦେବାନନ୍ଦ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୀମିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତମାଖୁ ଓ କର୍କଟର କୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଅମରନାଥ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇ ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ।

ETV Bharat Odisha
ETV Bharat Odisha (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି; ଭାରତକୁ କର୍କଟମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

ସମାଜସେବୀ ତଥା କର୍କଟ ଯୋଦ୍ଧା ଡ଼ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି; “ମୁଁ ନିଜେ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି କର୍କଟ ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ଖାଇବା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଆଜି ବି ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାର ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଆସିଛି। କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତମାଖୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।”

  • MKCG ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଗୋଲାପ ଦିବସ

ଚଳିତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେବାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ରେଡିଓଥେରାପି ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସାହସ ଦେବା ସହ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)

ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଇବା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇଏସ୍‌ଆର୍‌ଡି ସଂସ୍ଥା, ସମୀର ପ୍ଲାଜା ଓ କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଟିମ୍ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।

  • ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମରେ ପରିବାର ବି ସାଥୀ

ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପରିବାରର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି।

ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ଚିନ୍ମୟନନ୍ଦ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି; “ବାପାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମ୍‌କେସିଜିକୁ ଆସି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ।”

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)
  • ‘କର୍କଟ/କ୍ୟାନସର୍' ହୋଇଛି ଭାବି ନିରାଶ ନହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ

ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଏସ୍‌ଆର୍‌ଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାବତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୫ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଓ ସମାଜର ସମର୍ଥନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋବଳର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ।

ISRDର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାବତ କହିଛନ୍ତି; “କର୍କଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବି ପରିବାର ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ।”

  • ସିନିୟରଙ୍କ ସଚେତନତାରୁ ପ୍ରେରଣା

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, କଲେଜ ସମୟରୁ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ।

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ ହେଉ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଦିବସ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ମାନେ ଜୀବନ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ।

  • କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ ?

୧୯୯୪ ମସିହାରେ କାନାଡାର ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ମେଲିଣ୍ଡା ରୋଜ୍ ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୬ ମାସର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ‘ୱାର୍ଲଡ୍ ରୋଜ୍ ଡେ’ ପାଳନ କରାଯାଏ। କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଆଶା ଓ ସାହସର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ଦିବସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)
  • ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକ ସଂକଳ୍ପ

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜ୍ୟୋତିନଗର ବାସିନ୍ଦା ଡ଼ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାଶ ଦିନେ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ଛାତ୍ରନେତା ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିବା ସହ ଆଇନରେ ପିଏଚ୍‌ଡି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପେସାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାମ କରିବା ସହ ସହର ଉପକଣ୍ଠର ଏକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ।

ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ସେବନର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇଦେଲା । ୨୦୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି ନିଜ ଅନୁଭବକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ।

DEBANANDA DASH
୮ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାହସ; ପରିବାର ସହ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି। (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା; ତମାଖୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କର୍କଟକୁ ଭୟ ନକରି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କର୍କଟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘୃଣା ନକରି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦେବାନନ୍ଦ ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଚିକିତ୍ସା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତମାଖୁ ଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ, ପରେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ନିଜ ଭଳି ଆଉ କେହି ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନପାଆନ୍ତୁ । ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାଥୀ କରି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ ଓ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରି ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ‘ବିଶ୍ୱ ଗୋଲାପ ଦିବସ’ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ । ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପର କାହାଣୀ ଭଳି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... DoTର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ; ଆଉ କାହା ନାଁରେ SIM ଚଳାଇଲେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜରିମାନା, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : September 22, 2026 at 10:17 PM IST

TAGGED:

କ୍ୟାନସର ଯୋଦ୍ଧା ଦେବାନନ୍ଦ ଦାଶ
୧୧ ବର୍ଷର କ୍ୟାନସର ଲଢ଼େଇ
CANCER AWARENESS CAMPAIGN
CANCER SURVIVOR DEBANANDA DASH
GANJAM CANCER SURVIVOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.