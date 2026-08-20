ଗଞ୍ଜାମର ସାହସୀ ଚିନୁ, ଅନ୍ତନଳୀ ହାତରେ ଧରି 5 କିମି ଚାଲିଲା 11 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 20, 2026 at 9:28 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସାହାସ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ଦେହରେ ଗୁଡାଇ ୫ କିମି ଦୂର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ତାନାର୍ଜୀପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ୧୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ଚିନୁ ।
ନିଜ ହାତରେ ଅନ୍ତଃନଳୀ ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଏହି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଚିନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଅନ୍ତନଳୀ । ସାଇକେଲରେ ସେ ଗାଁ ଠାରୁ ୫ କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାରି ପଡ଼ିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ନିଜ ପୋଷାକରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ସୁସ୍ଥ:
ଏହାକୁ ଦେଖି ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିମି ଦୂର ଜଗମୋହନ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପରେ ମେଡିକାଲର ଶିଶୁ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ସହ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।
ଗାଁଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ତାନାର୍ଜିପଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗତ ତିନିବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଥିବାରୁ ଗାଁର ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୫ କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଦୋଳାରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ; BCA-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ପାଇଲେ ରେଖା ସେନାପତି, ପାଟଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର