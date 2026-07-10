ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ
କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରେ ଜଣେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ହସପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବାବେଳେ, ଅଧାବାଟରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : July 10, 2026 at 10:10 AM IST
Kalahandi Ambulance Breakdown, ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏକ ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେବା ବାଟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ପଙ୍କଚର ହେବାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆଖି ବୁଜିଲା 11 ବର୍ଷର ଝିଅ । ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ତୁଲାପଡା ଗ୍ରାମରୁ ।
ଗୁରୁତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭବନୀପାଟଣା ପଠାଯାଇଥିଲା:
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଡିଙ୍ଗର ନାଏକଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି:
ଗୋହିରାପଦର ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚକା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚକା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ବିକଳ୍ପ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲେ ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ' ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଉଥିବାବେଳେ, ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବାବେଳେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।'
ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦାବି:
ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତକୁ ନେଇ ତୁଲାପଡା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ:
ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସକାଳେ ୬.୩୦ରେ ନର୍ଲା ମେଡିକାଲ୍କୁ ନେଲୁ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କିଛି ହୋଇନାହିଁ କହି କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଏପରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଲେ ତାହା ପଙ୍କଚର୍ ହୋଇଗଲା । ଝିଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ । " ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା " ବୋଲି ମାଆ କହିଛନ୍ତି।
ଆମମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା:
ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ବାପା ଡିଙ୍ଗର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ମୋ ଝିଅ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲା । ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ତାକୁ ନର୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥହେବାରୁ ତାକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ନେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ । ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରୁ ଡ଼ାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେବା ପାଇଁ । ଆଉ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ବାଟରେ ପଙ୍କଚର ହୋଇଗଲା । "
ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ
ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, " ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚକ ଫାଟିଯିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ତାହା ଦ୍ବାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଆମ୍ବୁଲାମ୍ସ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ, ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ; ମୁହଁ ଖୋଲୁନି CWC, ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଛି ପୋଲିସ
ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲେ ଘେରାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା