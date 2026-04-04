ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର 10ମ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ; ପାସ ଆଉଟ ମଧ୍ୟରେ 76% ଛାତ୍ରୀ

ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 76 % ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶର କୌଣସି ଆଇଆଇଏମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର 10ମ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ (Etv Bhatat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 4:28 PM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ଗୋଶାଳା ସ୍ଥିତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର 10ମ ବାର୍ଷିକ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼କ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟି ମୁଖ୍ଯ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରର କାର୍ଯଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟାପଳ କହିଥିଲେ, 'ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର IIM ଦେଶରେ ଖୁବ ନାଁ କରିଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ' ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି l

ଆଜିର ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ 416 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯଇଛି l ଏହି ଅବସରରେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱର୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବେ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମରେ ଅନ୍ଯମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ Adobe India ର ମ୍ୟାନେଜିଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ବୋର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦନ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ମାନୀତ ଅତଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l

ସେହିପରି ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେଓ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ଵାଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 76 % ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶର କୌଣସି ଆଇଆଇଏମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ l

ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର କ୍ୟାମ୍ପସ ଡବଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ରେ 1200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2000 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ନିର୍ଦେଶକ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR IIM CONVOCATION
CONVOCATION OF IIM SAMBALPUR
10TH CONVOCATION OF IIM SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ
IIM SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.