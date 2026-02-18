ETV Bharat / state

ରାତିପାହିଲେ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ: ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ, ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ଦୈନିକ ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ।

EMany challenges ahead but visually impaired students continue exam preparation
ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 12:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାତିପାହିଲେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲା । ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ । ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି ରହିଛି ବ୍ରେଲି ପୁସ୍ତକ । ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପୁଙ୍ଖନାପୁଙ୍ଖ ରିଭିଜନ୍ । ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସମାନ ଚିନ୍ତା, ସମାନ ଚାପ । ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ଚାଲେଞ୍ଜ । ତଥାପି ସେ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା କିପରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...

EMany challenges ahead but visually impaired students continue exam preparation
ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (Etv Bharat)

ଅଧିକ ଚାଲେଞ୍ଜ, ତଥାପି ଉତ୍ସାହିତ

ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବେ । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆମ୍ୱପୁଆ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ଚାଲେଞ୍ଜ । ଏମାନେ ବହି ପଢି ପାରିବେନି । ତେଣୁ ଜଣେ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣି ମନେ ରଖିବେ । ଅଙ୍ଗୁଳିରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଢିବେ । ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଏମାନେ ଉତ୍ତର ଡାକିଲେ ଅନ୍ୟଜଣେ ଲେଖିବେ । ଏପରି କଠିନ ସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ତଥାପି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ । ଆମେ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବୁ.କିଛି କରିବୁ..। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚୁଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

EMany challenges ahead but visually impaired students continue exam preparation
ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (Etv Bharat)

ଏମ୍.ସି.କ୍ୟୁ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ରୂପା ପ୍ରଧାନ, ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, କିରଣ ସେଠୀଙ୍କ ପରି ୧୨ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକକରି ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈନିକ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କିତ ମନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ । ଏଶେଷ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍.ସି.କ୍ୟୁ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ।

EMany challenges ahead but visually impaired students continue exam preparation
ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (Etv Bharat)
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆମ୍ୱପୁଆ ଠାରେ ୧୯୭୪ ମେ' ୨୪ ତାରିଖରେ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡା.ଭି.ଭି.ଗିରି ରେଡକ୍ରସ ସ୍କୁଲ ଫର ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୧୯୭୯ ମେ' ୮ ତାରିଖରେ ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଭାରତୀୟ ରେଡକ୍ରସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ।
Many challenges ahead but visually impaired students continue exam preparation
ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (Etv Bharat)
'ସିନିୟରମାନେ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଭଲ କରିବୁ'

ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚଳିତବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରୂପା ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, 'ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ଆମର ସିନିୟରମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ୱର ରଖି ପାଶ୍ କରୁଥିଲେ । ଆମ ବ୍ୟାଚର ଭାଇ /ଭଭଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପାଶ୍ କରିବେ । ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ/ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି ।'

EMany challenges ahead but visually impaired students continue exam preparation
ସାମ୍ନାରେ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (Etv Bharat)


'ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଦେବ'

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହନ୍ତି, 'ଆମେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜର ସେଲଫ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବୁ । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଦେବ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୈନିକ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ।


'ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁୁଛନ୍ତି'

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଛାତ୍ରୀ କିରଣ ସେଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଆମେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢା ଜାରି ରଖିଛୁ । ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ । ଏବେ ଆମେ ବ୍ରେଲି ଅକ୍ଷର ପୁସ୍ତକଗୁଡିକୁ ପଢୁଛୁ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମର ଜୁନିୟର ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପଢିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଯାହା କହିବୁ ସେ ଖାତାରେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିରଣ।


'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷତମାମ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି'

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମନ୍ମୟୀ ରାଉତଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷତମାମ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍.ସି.କ୍ୟୁ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟର ରିଭିଜନ୍ କରାଯାଉଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମନ୍ମୟୀ ରାଉତ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରତେକବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ କଟକଣା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଲ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯାହା ଉତ୍ତର କହିବେ, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ୧୨ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


'ଏଥର ବି ଆଶା ରଖିଛୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ'

ସେପଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୯୭୪ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା । ୧୯୮୩ ରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପଦବୀରେ ଚାକିରୀ ବି ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥର ବି ଆଶା ରଖିଛୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ । ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରାଇଟର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରାଇଟର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।'


ଚଳିତବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୯୭୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୩୨୨ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୩୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ତଥା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତଥର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗ୍ରହଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

ହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୭ ଫେବୃଆରୀରୁ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ; 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ: କାଲିଠୁ ଦ୍ୱାଦଶ, ଗୁରୁବାରରୁ ମାଟ୍ରିକ

TAGGED:

VISUALLY IMPAIRED STUDENTS
EXAM PREPARATION
ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ
10TH BOARD EXAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.