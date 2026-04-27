ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ଦଶମ, ଦ୍ଵାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ: ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ତ୍ରୁଟି ବିହୀନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 27, 2026 at 10:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦଶମ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା । ତ୍ରୁଟି ବିହୀନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଯାଥା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ ।
ଚଳିତବର୍ଷ 51ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶମ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି । 12 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସଠିକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରାଜ୍ୟର ମୋଟ୍ 3,082ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର 623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ 96 ହଜାର 592 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । 5 ହଜାର 31 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ଖାତା ଦେଖା ସରିବ । ତା ପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ଯେ, କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖାରା ଛୁଟି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ:-
ଖରା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ବିନା କାରଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା କପଡ଼ା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ । ଟୋପି ପିନ୍ଧିବେ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିିଇବେ । ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇ ରହିବେ । ଖାରା ଛୁଟିରେ ଘରେ ରାହି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବେ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଠ:-
ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢିବେ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ତେବେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା କିଛି ଜାଗାରେ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ଏପଟେ ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହାଟ୍ସଆପରେ ଷ୍ଟଡି ଲର୍ନିଂ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର