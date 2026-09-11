ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀ ଜୀବନ
ହଠାତ୍ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବାରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 11, 2026 at 3:37 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ରୋଗୀ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବାଟରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଜଳଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ । ମୃତକ ହେଲେ ଖଇରା ଥାନା ତୋରାଣୀପଦା ଗାଁର ଭାଗବତ ସାହୁ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାଗବତ ସାହୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲତା କାଟୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଇରା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଳଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଇଂଜିନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗାଡିଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ଗାଡି ଚାଳକ ଅନ୍ୟ ଏକ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଁଚିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ସିମୁଳିଆ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଭାଗବତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଜୀବନ ଗଲା...
ଉଚିତ୍ ସେବା ମିଳି ନ ପାରିବାରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ପୁତୁରା କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ବଡବାପା ଭାଗବତ । ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ଦୁଇ ଥର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି । ସେମାନେ ଗାଡି ନଥିଲା ମନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆମେ ଖଇରା ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେବା ବାଟରେ ଗାଡିଟି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ 45 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବଡବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।’
ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ରୋଗୀଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାର ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ହେବା ଓ ବିଳମ୍ବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମା'-ଝିଅ ମୃତ: ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ
ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ; କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ୮କିମି ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର