୧୦୬ ବର୍ଷରେ ଅଦମ୍ୟ ଜୀବନଶକ୍ତି; ଏବେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ସତେଜ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶୈଶବରୁ ବୈଭବର ଦୃଶ୍ୟ
ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଭାସି ଯାଏ ରାଜଧାନୀର ଚେହେରା.. ସେ ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏ । ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦିଏ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 10, 2026 at 9:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡକଣ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଲବଣି ବେହେରା । ବୟସ ୧୦୬ । ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୈଶବ । ଆଜି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବୈଭବ । 78 ବର୍ଷରେ ବି ଯୌବନରେ ଛଳଛଳ ହସୁଛି ଏ ରାଜଧାନୀ । ହେଲେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ଖୋଲା ଆକାଶ ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନରେ ଭରିଥିବା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାର ପ୍ରାକୃତିକତା ହରାଇଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ କଂକ୍ରିଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ଲବଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ, ସେତିକି ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରିଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲବଣିଙ୍କ ସରଳତା, ଜୀବନଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଜିଯାଏ ଅବିଚଳିତ ରହିଛି।
ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରେ ୭୮ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଧୁମଧାନରେ ପାଳିତ ହେବ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ଲବଣିଙ୍କ ମନରେ ମିଶ୍ର ଅନୁଭୂତି। ସେ କୁହନ୍ତି, 'ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ, ଶାନ୍ତ ଓ ମନୋହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସହର କଂକ୍ରିଟ୍ର ଅବିରତ ବିସ୍ତାରିତ ଆବରଣ ଭିତରେ ନିଜ ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାପଣିଆ ଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସବୁକିଛିର ମାପକ...। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେବେଳେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଉଛି ।'
ମହତାବ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦିଏ
ଏଇ ରାଜଧାନୀ ଛାତିରେ ଦିନେ ଖୋଲା ମାଟିରେ ଗାଈ ଚରାଇ ଘୁରୁଥିଲେ, ଶଗଡ଼ରେ ପଥର ବୋହୁଥିଲେ ଲବଣି । ସରଳ ଜୀବନ ଜୀଇଁଥିଲେ। ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା । ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। ଲବଣିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ତାଜା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି । ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେପକାଇଲେ ଲବଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
ଲବଣିଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୟସର ଛାପ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚେହେରା ପାଖରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛି । ଏ ଦୋକାନ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ । ୪୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଯେଉଁ ଓମଫେଡ୍ ଚା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ଲବଣି ବି ଅଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ନିଜେ ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଜି ପୁଅଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ତାଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୁଧ ଭ୍ୟାନରୁ କ୍ଷୀର ପାକେଟ୍ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚା' ହାଣ୍ଡି ବସେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣକାରୀ ଲବଣିଙ୍କ ଚା' ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ।
୭୦ ଲିଟର କ୍ଷୀର ବେପାର ଆଜି ୩୪୦ ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି
୧୯୮୯ ମସିହାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଛକରେ ସେ ଏହି ଓମଫେଡ୍ ଚା' ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଲିଟରର ଦର ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା । ଚା' କପର ଦାମ ଥିଲା 10 ପଇସା । ୭୦ ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେପାର ଆଜି ୩୪୦ ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭୋର ୩ଟାରୁ ଉଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା—ଏହା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ । ଲବଣିଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଚାରି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ । ପୁଅ କୁଞ୍ଜଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଜିବି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।
ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର-ଖଟିବି..ଖାଇବି
ଲବଣିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ । ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା ଭତ୍ତା ପାଇଁ । ହେଲେ ସେ ଯାଇନଥିଲେ। କାହା ହାତ ଟେକା ଟଙ୍କାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । କହିଥିଲେ, 'ଖଟିବି..ଖାଇବି' । ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ।
ପୁଅ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବେହେରା କହନ୍ତି, “ବାପା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି । ଯଦ୍ୱାରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ସେ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଦୋକାନ ଚଲାଇବାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟାଣେ ଗରମ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଲବଣିଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କାହାଣୀ
ସବୁଠାରୁ ବ଼ଡ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ କେବଳ ଚା ପିଇବା ଜାଗା ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଗପର ଆସର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗରମ ଚା ସହ ଲବଣିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସରଳ ଆଚରଣ ଓ ହସହସ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାପଣରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ।
ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଗରିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି
ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ତଥା ଲବଣିଙ୍କ ଶୁଭେଛୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଣି କହନ୍ତି, “ଲବଣି ମଉସା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଅଭିଭୂତ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ଦିନ । ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଚା ତିଆରି କରନ୍ତି ଲବଣି ମଉସା । ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଗରିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ।”
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଉଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ମେଟ୍ରୋ ସହର। ସୀମା ବଢ଼ୁଛି, ଅ଼ଟ୍ଟାଳିକା ଉଠୁଛି, ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଗାଢ଼ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଲବଣି ବେହେରାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି—ସହରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ତାର ଆଧୁୁନିକ ଚେହେରାରେ ନୁହେଁ, ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲୁଚିଥାଏ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ମାଟି ଶଙ୍ଖ; ପରିଚୟ ସହ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍; ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ, ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ