କୋଟିଆ ପରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼: ଓଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ 103 ପରିବାର
ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର ସାଜିଥିବା ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 5, 2026 at 8:13 AM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ଗଜପତିର ଗଙ୍ଗାବାଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡିଶା ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ଦାବି କରିବା ସହ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନିଜର ଭୋଟର ବନାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର । ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର ସାଜିଥିବା ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସଚେତକନ ନାଗରିକ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାବାଡ ପଞ୍ଚାୟତ । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣିକପାଟଣା, ଗୁଡିଖୁଡି, ମାଧିଆଖୋଲ, ବୁରୁସିଂ, ଆଖଡା, ଅମାରିଂ ଆଦି 6ଟି ଗାଁ ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜର ଭୋଟର୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛି। ମାଣିକପାଟଣା,ମାଧିଆଖୋଲ,ଆଖଡା ଆଦି 3ଟି ଗାଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ଦସା ମଣ୍ଡଳର ସାବାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁରୁସିଂ ଓ ଅମାରିଂ ଚିପି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୁଡିଖୁଡିକୁ ବୁରାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଭତ୍ତା ଲୋଭରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟର ସାଜିଲେ ଓଡ଼ିଆ
ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜର ଭୋଟର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟର ସାଜିଥିବା ଦୟା ଶବର କୁହନ୍ତି ‘‘ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି । ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର ହେବା ସହ ସେଠାକାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ’’।
ସେପଟେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଭିମାନୀ ଲୋକେ । ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବା ବେଆଇନ ବୋଲି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।
ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡିଆ କନ୍ତାରୁ ଶବର କୁହନ୍ତି ‘‘ସୀମାନ୍ତରେ ଏଭଳି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ଦାୟୀ, ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଓଡିଶାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ । ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁ ଦେଉଛି ତାହାଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡିଶାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଉଭୟ ପଟରୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି ବେଇମାନୀ କାମ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ’’
ଗଜପତିର ଗଙ୍ଗାବାଡରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଛାପ
ଗଙ୍ଗାବାଡ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଯୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 103 ପରିବାର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବେ । ଓଡିଶାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ଆମ୍ମା ବଡି ଯୋଜନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲେ ବର୍ଷକୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ମାଗଣା ବହିପତ୍ର ମିଳୁଛି । ଓଡିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଘରେ ଆଣି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଉଛି ’’।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଭଲି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ । ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଭଳି ଭୋଟ ନଦେବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ସୀମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିଆ ଜଗିବେ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ; 8 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ, ଚେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୀମା ଜଗିଛି ଓଡିଶା ପୋଲିସ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିଆ ନେରିଡ଼ିବାଲସାରେ ଉତ୍ତେଜନା; ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି