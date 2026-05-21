ଇଂରାଜୀରେ 100ରୁ 102 ମାର୍କ, ତ୍ରୁଟି ମାନିଲେ CHSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

102 marks out of 100 in English CHSE authorities admit mistake
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 11:17 PM IST

2 Min Read
102 IN ENGLISH SUBJECT ଭୁବନେଶ୍ବର : ଇଂରାଜୀରେ 100ରୁ 102 ମାର୍କ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ । ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାରେ । ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ଓରାମ 360 ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରଥମ ଡିଭିଜନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ 82 ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ 20 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଇରାଜୀରେ ମୋଟ୍ 102 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଓଡିଶାରେ ଏକ ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଭାବେ ଆସିବ ।



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଇଂରାଜୀରେ 3 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମାର୍କ 82 ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ ଗଣିତରେ ଦିଆଯିବ । ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ୍ରୁଟି । ଏହା ଫାଇନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହେଁ । ଏହା କେବଳ ପିଲାମନେ ନିଜର ମାର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାଇନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା । CHSEର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ପାଇଁ 3 ମାର୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଫିଜିକ୍ସରେ 3 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ ଦିଆଯିଥିବା 3 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ବଦଳାଯାଇ ଗଣିତରେ ଦିଆଯିବ ।

ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱଜିତ ଓରାମଙ୍କ ମାର୍କ ସିଟ୍
ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳରେ କୌଣସି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ NIC କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି । ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସଠିକ୍ ମାର୍କ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର ବାଲେଶ୍ବରରେ 96.63% ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର କୋରାପୁଟରେ 77.14% ରହିଛି । ସେହିପରି କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର ସମ୍ବଲପୁରରେ 89.48% ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 77.14% ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବୌଦ୍ଧରେ ପାସ୍ ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍‌ ହାର ବଲାଙ୍ଗିରରେ 77.25% ରହିଛି । ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ 55.22 ପ୍ରତିଶତ ରହଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

