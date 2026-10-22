କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ: ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ପରମ୍ପରା
ଆଳି ସାନମଙ୍ଗ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭବ୍ୟତା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଥାନପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ଏହା 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 22, 2026 at 5:29 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ‘ସେ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜୁଳି ଆସିଥିଲା ... କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା... ଡଙ୍ଗାରେ ପାର୍ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖୁଥିଲେ ... ବାଦିପାଲା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଟକର ମଜା ନେଉଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ 100 ବର୍ଷ ବିତିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପ୍ରଥମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା କଥା ସେତେବେଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂଜା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ ରହିଛି । ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପୂଜା, ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
୧୦୦ ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ, ଆଳି ସାନମଙ୍ଗରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତବର୍ଷ ପୂଜାର ଶତ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘୧୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଥିଲେ । କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ପୂଜା ଏବଂ ଆଳି ସାନମଙ୍ଗ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭବ୍ୟତା ଦେଖି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନିଜ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ।’
ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଧନଦାତ୍ରୀ । ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପ୍ରଥମକରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟି ଏହାର ଶତ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ମୋଟ ୬୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ।
ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ଓ ପ୍ରଥମ ମେଢ଼:
ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କାରିଗର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ କଳସ ଏବଂ ପଟାରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରାଯାଇ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା’ଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପୂଜା କମିଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ବା ଥାନପତି । ପୂଜାର ଆଦ୍ୟ ସାଧକ ଦଧୀ ପୁଷ୍ଟି,ଗଣେଶ ବେହେରା, ହିରାଲାଲ ଏବଂ ରାଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଥିଲା ।
ଶତବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶତବାର୍ଷିକ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସହରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଆଲୋକମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗୌରବମୟ ବର୍ଷକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ।
ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଓ ଆଜି ଦିନର ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତଫାତ ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗବେଷକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଡଃ ବାସୁଦେବ ଦାସ କୁହନ୍ତି...
‘୧୯୮୦-୮୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗହନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ଆଜି ଏହି ପୂଜା ଶହେ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ।ଏହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ,ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଡଃ ବାସୁଦେବ ଦାସ
ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା: କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପୂଜା ?
ଗବେଷକ ଡଃ ବାସୁଦେବ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବଡ଼ ବାବାଜୀ ରାଧାରମଣ ଦେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଡ଼କୋଠା ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବଡ଼ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରଠୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂଜାର ପୌରାଣିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ:
ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ,ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଅମୃତ କଳସରେ ମା'ଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ସେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ । ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଓ ନଗରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ହସ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ,ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ । ସେଥିପାଇଁ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅମୃତ କଳସରୁ ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗବେଷକ ଡଃ ବାସୁଦେବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଅତୀତର ସ୍ମୃତି: ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପୂଜା କରୁଥିଲେ
‘ଅତୀତର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ କାଙ୍କର ଓ ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ନୂଆ କରି ବିଜୁଳି ଆସିଥିଲା ଯାହା କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ବେହେରା ସାହିର ରାମକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଦୁଇଦିନ ଖାଇପିଇ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିସାରା ବାଦୀପାଲା ଓ ନାଟକର ମଜା ନେଉଥିଲେ’ ବୋଲି ଗବେଷକ ବାସୁଦେବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
‘ସେଦିନର ପୂଜା ଓ ଆଜି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ’
ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଆଜିର ପୂଜା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଆଜି ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆଧୁନିକ ହୋଇଛି ସତ ହେଲେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଆଜି ପୂଜା କେବଳ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଇଛି । ତା' ସ୍ଥାନ ଡିଜେ,ଗ୍ରୁପ୍ ଡାନ୍ସ ଓ ବ୍ରେକ୍ ଡାନ୍ସ ନେଇଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆମ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂଜାରେ କଣ ବଦଳିଛି ?
|ଅତୀତର ପୂଜା
|ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂଜା
|ଡେ ଲାଇଟ୍' ବା ହାଇମାସ୍କ୍ ଲାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା
|ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆଧୁନିକ ଆଲୋକସଜ୍ଜା
|ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା-ହାତଗଣତି ମାତ୍ର ୧୨ରୁ ୧୫ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ (ଯଥା-ସାନ୍ତସାହି ପୋଲ, କାକଟ, ଥାନପତି, ମାରୁଆଡ଼ି ପଟି, ମାନସରୋବର
|ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦୀ ମେଢ଼ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର
|ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ- ବାଦିପାଲା,ଡ୍ରାମା, ନାଚ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଟକ
|ଡିଜେ,ଗ୍ରୁପ୍ ଡାନ୍ସ ଓ ବ୍ରେକ୍ ଡାନ୍ସ
ଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଚଳିତବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକ ସହ ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ବୈଠକ ବସିଛି । ସହରର ସ୍ବଚ୍ଛତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା