ETV Bharat / state

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ 100 କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥ-କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

100 Sand Rath at Puri Beach
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ 100 କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ (@sudarsansand)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 9:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ୧୦୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲୁକା ରଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ “ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ରଥଯାତ୍ରା” ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ 100 କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ (@sudarsansand)

ବାଲୁକା କଳାରେ 100 ର

ଏହି କଳାକୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ତିନୋଟି ମହିମାମୟ ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୦୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲୁକା ରଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥ-କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ବାଲି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅଟଳ ଭକ୍ତିର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରାଯିବା ସହ ଏହା ରଥଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା

ଏହି ଅବସରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦିଏ। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।"

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୬୫ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଏଡ୍ସ, କୋଭିଡ-୧୯, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଆତଙ୍କବାଦ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 8 ମିନିଟରେ ଦୁଇ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀର ଆୟୁଷଙ୍କ ଓଲଟା ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂରେ ମୁଗ୍ଧ ଭକ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, 45 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ, ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA SANDART SUDARSHAN
LIVE RATH YATRA 2026
PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES
ରଥଯାତ୍ରା ବାଲୁକା କଳା 2026
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.