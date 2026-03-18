ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ; ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଲା 100 ମିଟରର କଂକ୍ରିଟ ରେଲିଂ

ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ରେଲିଂ ହଠାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଲା। ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଥିଲେ ।

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଲା 100 ମିଟରର କଂକ୍ରିଟ ରେଲିଂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 1:39 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଗରୁ ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା 100 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ବୀପ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ସହ ବାମ ପାଖ ପୋଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା । ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଵାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ମିଟରର ପୋଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ସକାଳ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୁରଠାରେ ୫୩ ନମ୍ଵର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ଦିଗକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଶହେ କୋଡିଏ ମିଟର ଫିକ୍ସନ ରେଲିଂ ବା କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ରେଲିଂ ହଠାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଖାପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲୁ ନଥିବାରୁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ନିର୍ମାଣଧିନ କାମ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାର ସାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୀପକ ସେନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଧସିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିପରି ଭୁଶୁଡି ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ଆମେ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛୁ । ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ କରିବ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ରାତିରେ ହେଉନଥିଲା ତେଣୁ କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଥିଲେ । ତେବେ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୀପକ ସେନ୍ ।

ପୁର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ:ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାକାମ ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ୭୭ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ବୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାଖାପାଖି ୩୫୯୨ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ମା ବା ପା(ମାଟି ବାଲି ପାଣି) ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଆବାହକ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ ପୁର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାକାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ । ଏନେଇ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡିବା ସମୟରେ କେହି ଏଠାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷ ନେଇଥାନ୍ତା। ରାସ୍ତା କାମରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଜିପସମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଦୀର ଧସାବାଲି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଥିଲୁ। ତେବେ ଏହି ବିଫଳତା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଠିକାସଂସ୍ଥା ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।


ପୋଲର ଗାର୍ଡର ଭୁଶୁଡି ଅତୀତରେ ୩ଜଣ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ:
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ଦ୍ଵିତୀୟ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା କାମରେ ଏକ ଗାର୍ଡର ଭୁଶୁଡି ପଡିବା କାରଣରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଠିକାସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି କାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିଯାଇଛି।

ଏହି କାମ PSK ଠିକାସଂସ୍ଥା ଅଧିନରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପୁର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ,ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଛି।


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

